Полтавские власти объявили Всеукраинский конкурс на возведение в Полтаве памятника Симону Петлюре - главному атаману войск УНР и уроженцу этого города.

Об этом сообщает пресс-служба Полтавской областной госадминистрации.

"В 2021 году исполняется 100-лет Украинской революции 1917-1921 годов - одному из важнейших и самых сложных периодов в истории украинского народа ХХ века. Именно в период событий Украинской революции 1917-1921 годов было инициировано создание украинской армии. Симон Петлюра стал преданным и решительным командующим повстанческого и освободительного движения. Имея неординарные организаторские и дипломатические способности, авторитет в армии и в правительстве Симон Петлюра возглавил Директорию УНР и исполнял обязанности Главного атамана войск УНР.

Выдающаяся личность Симона Петлюры заслуживает чествования в родном городе с сооружением памятника. С целью удовлетворения инициатив общественности и восстановления исторической справедливости Полтавской областной государственной администрацией объявлено проведение Всеукраинского открытого архитектурного конкурса на сооружение памятника Симону Петлюре", - заявили в пресс-службе.

Конкурсное проектирование продлится до 25 апреля 2021 года. Проекты будут подаватся с 26 по 29 апреля. Выставка с обсуждением конкурсных проектов состоится с 3 по 24 мая и с 31 мая по 26 июня 2021 года. Итоги конкурса будут объявлены с 31 мая по 10 июня 2021 года.

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