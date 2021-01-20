Ситуация вокруг продажи российскому каналу СТС прав на проведение юмористического шоу "Лига смеха" становится все более интригующей и неоднозначной.

Так, о своем желании принять участие в проекте и уже подали заявки команды из неподконтрольного Донецка, аннексированного Крыма, Харькова и Запорожья (не считая десятков заявок непосредственно из самой России).

Список заявок обнародован на официальном сайте Международного союза КВН согласно порядку выступления команд на кастинг-фестивале "Лига смеха".

Так, в списке команд-участниц кастинга, который пройдет 25, 26 и 27 января в московском Доме КВН, значатся две команды из Донецка - команды "Дуэт имени нет" и "Всё Пуteam".

Кроме того, на кастинг нового проекта СТС зарегистрировались пять команды из материковой части Украины - МУА, Сборная медиков (Одесса), Сборная Одессы, "Падик 19" (Запорожье), "Подруги твоего парня (Харьков), и две из аннексированного Россией Крыма: B. A. N. G (Керчь), Эльвад Вагнер (Симферополь). Всего по данным на 20 января на участие в отборе подали заявки 172 команды.

Напомним, что сама "Студия "Квартал 95", которой до президентства руководил Владимир Зеленский, не подтвердила и не опровергла продажу франшизы "Лига смеха" российскому каналу "СТС". Дистрибьютер продукции "Квартала", шведская компания Eccho Rights, самостоятельно принимает решение о том, на какие рынки продавать этот контент.