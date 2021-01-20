Сегодня, 20 января, в США произойдет смена власти. Пост президента займет Джо Байден, а Дональд Трамп, который уже выступил с прощальным обращением к нации, покинет Белый дом.

И как стало известно, Трамп в последние дни на посту главы государства активно обсуждал с ближайшим окружением создание новой политической партии, которую он хотел бы назвать Патриотической партией США.

Об этом передает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Трамп обсуждал эту идею со своими помощниками и приближенными. Это произошло на фоне того, что в последние дни у президента обострились отношения с некоторыми республиканцами, в частности с лидером республиканцев в сенате Митчем Макконнеллом, который обвинил Трампа в провоцировании толпы во время штурма Капитолия.

У Дональда Трампа много сторонников, которые ранее не были вовлечены в Республиканскую партию. Однако пока неизвестно, насколько серьезно настроен президент на создание новой партии. Белый дом отказался комментировать информацию.

Инаугурация нового президента Джо Байдена пройдет 20 января примерно в 19:00 по киевскому времени (полдень по местному). Дональд Трамп нарушил 150-летнюю традицию и отказался присутствовать на церемонии.

Ранее "Страна" сообщала, что о чем говорила Мелания Трамп в прощальной речи первой леди США.