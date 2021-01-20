Власти Украины готовятся к введению паспортов вакцинации от коронавируса. Пока же данные обо всех привитых будут заносить в некую электронную систему здравоохранения.

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью телеканалу "Украина24", которое опубликовано в Телеграм-канале СМИ 19 января.

"Когда на международном уровне введут обязательные паспорта вакцинации, украинские врачи смогут оперативно выдать справку о прививках", – заявил Ляшко.

Также, по словам главного санитарного врача, правительство делает все возможное, чтобы вакцинировать население Украины старше 18 лет бесплатно двумя дозами вакцины.

Между тем подпольно в Украине уже вакцинируют вовсю - причем за огромные деньги и без выдачи документов о прививках. Поэтому вакцину могут позволить себе только состоятельные люди.

Когда начнется вакцинация простых смертных, точно неизвестно. Правительство только без конца анонсирует возможные даты прибытия вакцин.