В Германии, где обнаружили еще один неизвестный штамм коронавируса, ограничения продлеваются в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель во вторник, 19 января.

В частности, канцлер заявила журналистам, что все ограничительные меры в Германии продлеваются минимум до 14 февраля. По ее словам, речь идет о превентивных мерах и попытках затормозить распространение Covid-19.

Отметим, что сегодня в Германии состоялись переговоры с главами регионов ФРГ, которые длились почти восемь часов.



Ранее "Страна" сообщала, что в Германии собирались продлить локдаун еще почти на месяц. Карантинные ограничения там действуют с 11 января.

Также напомним, что Меркель хочет ввести в Германии мега-локдаун. Власти обсуждают даже полную остановку общественного транспорта.