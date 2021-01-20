Дональд Трамп, который 19 января отбыл свой последний день в качестве президента США, обратился к гражданам с прощальной речью. Она длилась почти 20 минут.

Видеозапись обращения опубликовал сайт и аккаунты в соцсетях Белого дома.

"Страна" приводит ключевые моменты речи уходящего главы государства.

Мои соотечественники! Четыре года назад мы предприняли масштабные национальные усилия по восстановлению нашей страны и обновлению ее духа. Короче говоря, мы взяли на себя миссию снова сделать Америку великой - для всех американцев.

Завершая свой срок в качестве 45-го президента Соединенных Штатов, я стою перед вами, искренне горжусь тем, чего мы достигли вместе. Мы сделали то, для чего пришли сюда - и многое другое. На этой неделе у нас будет новая администрация, и мы молимся за ее успех в сохранении безопасности и процветания Америки. Мы желаем ей всего наилучшего, а также удачи - это очень важное слово.

Я хотел бы начать с благодарности лишь некоторым из замечательных людей, которые сделали возможным наше замечательное путешествие. (Далее Трамп поблагодарил вице-президента Майка Пенса и его семью, главу аппарата Белого дома Марка Медоуза, членов аппарата Белого дома, силовиков, свою семью и граждан США - Ред.)

Мы никогда не должны забывать, что, хотя у американцев всегда будут разногласия, мы - нация невероятных, порядочных, верных и миролюбивых граждан, которые все хотят, чтобы наша страна процветала, была очень, очень успешной и благополучной. Мы поистине великолепная нация. Все американцы пришли в ужас от штурма нашего Капитолия. Политическое насилие - это нападение на все, чем мы, американцы, дорожим. Этого нельзя терпеть. Сейчас как никогда ранее мы должны объединиться вокруг наших общих ценностей, подняться над партизанской злобой и создать нашу общую судьбу.

Четыре года назад я приехал в Вашингтон как единственный аутсайдер, когда-либо выигрывавший президентский пост. Я делал свою карьеру не как политик, а как строитель, глядя на открытые горизонты и воображая безграничные возможности. Я баллотировался в президенты, потому что знал, что для Америки есть новые высокие вершины, которые только и ждут, чтобы их покорили. Я знал, что потенциал нашей страны безграничен, пока мы ставим Америку на первое место. Так что я оставил свою прежнюю жизнь и вышел на очень сложную арену.

Америка дала мне так много, и я хотел что-то ей вернуть. Вместе с миллионами трудолюбивых патриотов по всей стране мы создали величайшее политическое движение в истории нашей страны. Мы также построили величайшую экономику в истории мира. Потому что мы все хотели снова сделать Америку великой. Мы восстановили принцип, согласно которому нация существует, чтобы служить своим гражданам. Наша повестка дня была не о правых или левых, речь шла не о республиканцах или демократах, а о благе нации, то есть всей нации.

Мы приняли самый большой пакет сокращения налогов и реформ в истории Америки. Мы вышли из ужасного Транстихоокеанского партнерства и невозможного Парижского климатического соглашения, пересмотрели одностороннюю сделку с Южной Кореей. Кроме того, что очень важно, мы ввели исторические и масштабные пошлины для Китая.

Но прежде чем чернила высохли, нас и весь мир поразил китайский вирус. Наши торговые отношения быстро менялись, миллиарды долларов текли в США, но вирус заставил нас пойти в другом направлении.

Весь мир пострадал, но Америка превзошла другие страны в экономическом отношении из-за нашей невероятной экономики, которую мы построили. Без фундамента и опор ничего бы не вышло. Мы высвободили наши энергоресурсы и стали крупнейшим в мире производителем нефти и природного газа. Благодаря этой политике мы построили величайшую экономику в истории мира.

Мы возобновили создание рабочих мест в Америке и достигли рекордно низкого уровня безработицы для афроамериканцев, латиноамериканцев, американцев азиатского происхождения, женщин - почти для всех. Доходы росли, зарплаты росли, американская мечта была восстановлена, и миллионы людей были избавлены от бедности всего за несколько коротких лет. Это было чудо. Фондовый рынок устанавливал один рекорд за другим, зафиксировав 148 максимумов за этот короткий период времени.

Мы перестроили американскую производственную базу, открыли тысячи новых фабрик и вернули красивую фразу: "Сделано в США".

Когда нашу страну поразила ужасная пандемия, мы с рекордной скоростью произвели не одну, а две вакцины. И вскоре появятся новые. Нам говорили, что это невозможно, но мы сделали это. На разработку вакцин требуется 3, 4, 5, может быть, даже 10 лет. Мы сделали это за девять месяцев.

Мы восстановили американскую мощь дома и американское лидерство за рубежом. Мир снова нас уважает. Пожалуйста, не теряйте это уважение. Мы вернули себе суверенитет, отстаивая интересы Америки в Организации Объединенных Наций и отказавшись от односторонних глобальных сделок, которые никогда не служили нашим интересам. И страны НАТО сейчас платят на сотни миллиардов долларов больше, чем когда я прибыл всего несколько лет назад. Это было очень несправедливо. Мы платили за мир. Теперь мир нам помогает.

И, пожалуй, самое главное, что почти за 3 триллиона долларов мы полностью перестроили американскую армию. Мы запустили первый новый вид вооруженных сил США за 75 лет: Космические силы. А прошлой весной я стоял в Космическом центре Кеннеди во Флориде и наблюдал, как американские астронавты впервые за много-много лет вернулись в космос на американских ракетах.

Мы оживили наши союзы и сплотили народы мира, чтобы противостоять Китаю, как никогда раньше. Мы уничтожили халифат ИГИЛ и положили конец несчастной жизни его основателя и лидера аль Багдади. Мы выступили против деспотичного иранского режима и убили главного террориста мира, иранского палача Касема Сулеймани. Мы признали Иерусалим столицей Израиля и признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

В результате нашей смелой дипломатии мы достигли ряда исторических мирных соглашений на Ближнем Востоке. Никто не верил, что это может случиться. Соглашения открыли двери в будущее мира и гармонии, а не насилия и кровопролития. Это рассвет нового Ближнего Востока, и мы возвращаем наших солдат домой.

Я особенно горжусь тем, что я первый президент за десятилетия, который не начал новых войн.

Последние четыре года я работал именно над этим. Я боролся за вас, я боролся за ваши семьи, я боролся за нашу страну. Прежде всего, я боролся за Америку и все, что она олицетворяет: безопасность, силу, гордость и свободу. Теперь, когда я готовлюсь к передаче власти новой администрации в среду, я хочу, чтобы вы знали, что движение, которое мы начали, продолжится. Ничего подобного еще не было. Вера в то, что нация должна служить своим гражданам, не исчезнет, а только будет укрепляться с каждым днем.

Ранее "Страна" приводила прощальную речь первой леди США Мелании Трамп.

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