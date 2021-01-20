Не пущать: президент возобновил войну с КС

Праздники закончились, война возобновилась. Как и предполагалось, сразу после всех новогодних торжеств Банковая нанесла удар по Конституционному суду.

Собственно, у президента и не было выбора: ведь перед праздниками последнее слово осталось за КСУ, который завуалированно послал Владимира Зеленского вместе с его указом.

Другое дело, что варианты реагирования у Банковой были разные. Самым логичным и правильным был вариант закулисной работы с судьями КСУ, чтобы получить в нем большинство и с его помощью сделать легитимным собственный указ. Ведь суд своим последним разъяснением однозначно дал понять: по закону главу КСУ может отстранить только сам КСУ. В этом направлении и нужно было действовать.

Но президент сработал рефлекторно. То ли возможностей для работы внутри суда не хватило, то ли аналитических способностей для выбора правильного плана действий – так или иначе, Банковая поступила ровно так, как от нее и ожидали Александр Тупицкий и его команда. То есть силовым способом не допустили главу КС на рабочее место.

Правда, было еще разъяснение Госбюро расследований, которое должно было придать вид законности этому явно незаконному способу действий. Но КСУ ответом на это разъяснение, в свою очередь, разъяснил, что ГБР, мягко говоря, превышает полномочия.

А теперь даже к гадалке не нужно ходить, чтобы понять дальнейшие шаги Тупицкого. Безусловно, он не будет прорываться на рабочее место силовым способом – и не только потому, что сил не хватит. Он запустит все юридические механизмы – как внутри Украины, так и за рубежом.

Это означает, что должно появиться решение суда, обязывающее Управление госохраны пропустить главу КСУ в его кабинет. Дальше последует процедура апелляций и кассаций, которая займет не одну неделю. А к тому времени два месяца, прописанные в указе Зеленского, закончатся – и получится, что, хотя Тупицкий вроде и не работал, но указ в то же время не выполнил.

И самое главное: параллельно будут всевозможные обращения к Венецианской комиссии и другим структурам, небезразличным к выполнению законов в Украине. И их реакцию предсказать так же просто, как просто было предсказать вчерашние действия УГО.

Дореформировались: украинских детей лишают среднего образования

В Украине вчера разгорелся скандал из-за планов власти по фактическому уничтожению нынешней системы среднего образования в Украине. Как это часто бывает, сама власть не чесалась до тех пор, пока ее не ткнули носом в существующую проблему СМИ. И только после этого она увидела, что вообще-то и правда надвигается катастрофа.

А ведь речь идет о законе, принятом уже нынешним парламентом – точнее, тем самым монобольшинством, которое еще недавно гордилось своим турборежимом. Так вот, закон о среднем образовании – это и есть продукт турборежима. Весьма похожий на тот продукт, который получается в самом конце деятельности любого организма.

Если вкратце: Рада в прошлом году приняла закон, которым отменяется обязательное полное среднее образование. Больше того, создается система, при которой значительная часть школьников просто не сможет закончить 11 (а в будущем – 12) классов.

Четверть школ в городах с населением более 50 тысяч человек становятся лицеями (если до сих пор не стали) – и только они смогут дать полное среднее образование. А остальные школы в больших городах будут базовыми – то есть обучение в них закончится на 9 классе.

Еще хуже ситуация в городах, где население меньше 50 тысяч (не говоря уже о школах): им лицеи вообще не полагаются. И это означает, что сотни тысяч детей, которые хотят все-таки получить среднее образование и попасть в институт, должны будут переезжать на постоянное место жительство в другой город, иногда расположенный за сто километров от родного города/села.

Сейчас ужасы этого закона очевидны всем. Но куда смотрели депутаты, когда его принимали? Вопрос, конечно, риторический, да и не требующий уже ответа. Куда важнее понять, будет ли отменена эта замечательная "реформа" или три четверти украинских детей все-таки лишат возможности получить полное среднее (а значит – и высшее) образование?

Правовой вакуум: региональные языки остались без защиты

Мовный омбудсмен Тарас Кремень вчера отчитался о том, что в Закарпатье отменили все местные постановления, касающиеся функционирования региональных языков. Формально это сделали сами местные власти, но понятно, что без давления из Киева тут не обошлось.

Кремень, видимо, опубликовал данную информацию, чтобы сообщить о своей новой "перемоге". Хотя на самом деле он поднял тему, которая может привести к "зраде".

Потому что теперь в вопросе языков образовался вакуум. Ведь региональные языки и языки нацменьшинств существуют – об этом есть даже запись в Конституции. Также известно, что Украина ратифицировала Европейскую хартию региональных языков и языков нацменьшинств, которой обязалась обеспечить свободное развитие русскому, венгерскому, румынскому и еще десятку других языков. Однако теперь выясняется, что ни одного документа, принятого в Украине в целях защиты данных языков, не существует. А значит – хартия не выполняется.

Тут просто огромный простор для творчества юристов и политиков. Поскольку и Евросоюз, и ПАСЕ вправе потребовать от Украины отчет о выполнении положений хартии – а отчитываться-то не о чем!

С другой стороны, при сложившемся вакууме возникает простор для творчества местных властей: если Верховная Рада не в состоянии принять рамочный закон, необходимый для выполнения хартии, то регионы вправе принять собственные решения.

Кстати, этим вакуумом в некоторых регионах можно воспользоваться очень легко. В частности, в Харьковской, Луганской и Донецкой областях есть все основания объявить русский не региональным языком, а языком коренного народа (заселение этого региона начало в XVI веке именно Московское государство). Те же основания есть для венгерского языка в Закарпатье. А статус "коренного" языка (который сейчас имеет только крымскотатарский) дает почти те же права, что и статус государственного.

"Фашисты и полиция – одна коалиция"

Главный киевский скандал вчерашнего дня – запрет ежегодной антифашистской акции левых против ультраправого насилия, проводящейся в день убийства российскими неонацистами российских же левых – Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой.

Запрет был "фееричным", начиная с того, что полиция не дала провести совершенно мирную акцию с участием пары десятков человек, и заканчивая фразой полицейского о том, что "Конституция сейчас не действует". Эту фразу стоит взять на вооружение президенту, который сейчас борется с КС.

Действия полиции вызвали бурю восторга у радикальных националистов. Один из которых – обвиняемый в убийстве Олеся Бузины Андрей Медведько – обрадованно заявил, что "фашисты и полиция – одна коалиция". И похоже, что он недалек от истины.

В теории полиция должна защищать закон, вне зависимости от политической окраски тех, кто его нарушает. Если левые нарушали закон своей акцией, то уж тем более его нарушали 1 января националисты, проводившие свой традиционный факельный марш в честь дня рождения Степана Бандеры.

И отмазки вроде того, что "сейчас локдаун, а тогда не было", не работают: разница между режимом карантина 1 и 18 января только в закрытии магазинов и общепита, а в плане массовых мероприятий никакой разницы нет.

Однако это по закону – но не для полиции. Судя по всему, тот неформальный идеологический отбор, который проходили кандидаты в Нацполицию в 2015-м, дает свои плоды. И для того, чтобы стражи порядка защищали закон, а не становились сообщниками правых радикалов, теперь нужна люстрация Нацполиции – очищение ее от всех, кто заподозрен в симпатии к правым радикалам. Без этого демократического государства в Украине не будет.

Игра в санкции: смогут ли Штаты сорвать завершение "Северного потока - 2"

Вокруг "Северного потока - 2" возобновилась игра в "кошки-мышки". Министерство финансов США расширило санкционный список в отношении компаний, задействованных в строительстве газопровода: теперь в него попали дополнительно шесть российских судов и 15 компаний из разных стран мира, а также три физлица, причем среди последних россиян уже нет.

Нет сомнений, что американский Минфин задействовал всю имеющуюся у него информацию, чтобы определить тех, кто на данный момент занимается строительством "СП-2". Также нет сомнений в том, что данные эти соответствуют действительности и что санкции нанесут удар по проекту (уже появились сообщения, что часть компаний останавливает свое участие в нем). Но – не смертельный.

В этом, собственно, и суть игры в догонялки: теперь тех, кто попал в санкционный список, должны заменить новые компании, которые будут заниматься достройкой газопровода – до тех пор, пока американцы не созреют для принятия новых санкций.

В игру уже вступили и европейцы: в немецкой федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания создан фонд, из которого будет финансироваться "СП-2". Но это по факту. Формально речь идет об экологическом фонде, куда заботящиеся о природе Северного моря компании будут перечислять благотворительные взносы. А уже сам фонд создаст коммерческое предприятие, которое (конечно же, в целях сохранения природы) будет участвовать в завершении строительства газопровода.

Проблема Штатов в данном случае в том, что, хотя уже все знают об истинной цели созданного фонда, обвинить его пока не в чем. И, соответственно, не за что накладывать санкции. А к тому времени, когда нужная доказательная база будет собрана, фонд через свою компанию уже поучаствует в строительстве. И если к моменту новых санкций "СП-2" не успеют достроить, то будет создан новый фонд, для которого природа Северного моря будет еще важнее.

Так что главная проблема Штатов на самом деле в том, что они не могут обложить санкциями тех, кто на самом деле противостоит Вашингтону в этой игре в догонялки, – то есть немецкое правительство и Кремль. А без этого завершение строительства – только вопрос времени.