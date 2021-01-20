В Николаевской области, где из заключения сбежал вор с десятью судимостями, правоохранители задержали две группы вооруженных мужчин, которые собрались в местном кафе для проведения "криминальной сходки".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"По данным следствия, среди 11 задержанных - жители Южноукраинска и Первомайска в возрасте от 21-го до 57-ми лет. Полицейские изъяли у них оружие, которое направили на экспертизу, автомобили отправили на штрафплощадку, а на владельца заведения составили админпротокол о нарушении карантина", - рассказали в пресс-центре.

В ходе осмотра, полиции изъяла четыре пистолета, ножи, ружье 16-го калибра в заряженном состоянии и патроны к нему, а также более сотни патронов различного калибра.







"Микроавтобус и легковушка злоумышленников помещены на штрафплощадку полиции для решения вопроса о применении к ним ареста", - добавили в сообщении МВД.

В данный момент задержанным инкриминируют статью 203 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием и боеприпасами. В случае доказательства вины им грозит до семи лет лишения свободы. Также их проверяют на возможную причастность к ряду тяжких преступлений.











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