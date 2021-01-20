Работники жмеринской полиции 18 января задержали злоумышленника, который из квартиры местной жительницы похитил старинные иконы, книги и часы. Правонарушителем оказался знакомый потерпевшей. Часть похищенных ценностей полицейские изъяли у одного из местных коллекционеров.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Винницкой области.

13 января в Жмеринский районный отдел полиции обратилась жительница районного центра с заявлением о краже старинных вещей из ее квартиры. По словам заявительницы, в течение недели во время ее отсутствия неизвестный похитил три иконы XVI века, четыре старинные книги на старославянском языке и настенные часы.

По словам начальника Жмеринского районного отдела полиции Анатолия Присяжнюка, во время осмотра жилища потерпевшей выяснилось, что в квартиру злоумышленник попал, открыв ключом замок на входной двери. Таким образом, причастным к преступлению мог быть близкий жертвы.

После общения с заявительницей подозрения полицейских пали на ее 41-летнего знакомого. Подозреваемого задержали по месту его жительства, когда он вернулся туда через несколько дней после совершения преступления. В содеянном мужчина сознался и рассказал, куда сбыл похищенные старинные вещи. Одну икону и часы полицейские изъяли у коллекционера, которому злоумышленник их продал. Местонахождение других похищенных вещей устанавливается.

Следствие начало уголовное производство по ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.

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