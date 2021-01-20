На Крещение в заповеднике традиционная морозная погода. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

В Чернобыльском заповеднике поделились фотографиями покрытого льдом водоема во вторник, 19 января, в день Крещения.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

В частности, представители заповедника рассказали, что на Крещение в заповеднике традиционная морозная погода и под ногами скрипящий снег.

Лед сковал и водоемы Чернобыльского заповедника

"Лед сковал и водоемы Чернобыльского заповедника. Только кое-где остались не покрытые льдом участки. Но они пригодятся для, а не для погружения", - рассказали в пресс-центре.

на Крещение в заповеднике традиционная морозная погода и под ногами скрипящий снег
В Чернобыльском заповеднике поделились фотографиями покрытого льдом водоема
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