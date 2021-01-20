На Крещение опубликовали фото скованных льдом водоемов в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
В Чернобыльском заповеднике поделились фотографиями покрытого льдом водоема во вторник, 19 января, в день Крещения.
Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.
В частности, представители заповедника рассказали, что на Крещение в заповеднике традиционная морозная погода и под ногами скрипящий снег.
"Лед сковал и водоемы Чернобыльского заповедника. Только кое-где остались не покрытые льдом участки. Но они пригодятся для, а не для погружения", - рассказали в пресс-центре.
Ранее "Страна" сообщала, что появились фото редкой птицы, что прилетела в зону отчуждения Чернобыльского заповедника из карпатских лесов. В конце ХХ века ореховку начали встречать в гнездное время и в Северном Полесье.
Также напомним, что появились фото, как в лесу Чернобыльского заповедника зацвела верба. Специалисты объяснили, что подобное происходит в связи с плюсовыми показателями термометров.