Во вторник, 19 января, возле посольства США в Киеве прошла акция в поддержку народного депутата из фракции "Слуги народа" Александра Дубинского, против которого введены американские санкции.

В тоже время сам Дубинский заявил в Фейсбук, что это провокация и не исключил, что отношение к ней имеет часть окружения Владимира Зеленского, которая "осознанно работает против интересов президента и Украины".

"Организаторы этой провокации умышленно организовали спектакль в виде митинга под американским посольством якобы в мою защиту. Как вы понимаете, я ни в какой подобной защите не нуждаюсь, а те кто, это делают, умышленно хотят увести от тех вопросов, которые я поднимал вчера на своей пресс-конференции", - написал Дубинский.

В связи с этим политик настаивает на срочной встрече с президентом.

Один из его коллег по фракции описал "Стране" настроения по ситуации с Дубинским внутри "Слуги народа".

"Соросята хотят, чтобы мы его исключили из фракции. Дубинский хочет, чтобы фракция его поддержала. Но по ощущениям, фракция не хочет делать ни того, ни другого, а хочет, чтобы побыстрее все об этом скандале забыли. Есть только один вариант, когда Офис президента может начать форсировать ситуацию: если Байден им позвонит с ультиматумом по Дубинскому, как он звонил Порошенко по Шокину - или Дубинский, или миллиард. Тогда какое-то движение может быть и начнётся. В любом другом случае никто ничего делать не будет ни в одну, ни в другую сторону", - сказал наш источник.

Ранее "Страна" рассказывала, за что ввели санкции против Дубинского.

Мы также приводили реакцию нардепа на них.