Пятеро из тринадцати фигурантов, от действий которых прошлой зимой в Новых Санжарах пострадали работники полиции, были приговорены к пяти годам лишения свободы.

Правда, участников беспорядков освободили от отбывания реального наказания с испытанием в год. При принятии такого решения суд учел возможность исправления осужденных без отбывания наказания.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

Четырех участников беспорядков, которых суд признал виновными в блокировании транспортных средств, и двух человек, причастных к хулиганским действиям, обязали уплатить штрафы.

Также суд, руководствуясь ст. 48 Уголовного кодекса Украины, удовлетворил ходатайство процессуального руководства и органов предварительного расследования об освобождении от уголовной ответственности двух фигурантов, которые впервые совершили уголовное преступление и перестали быть общественно опасными.

20 февраля фигуранты вместе с другими агрессивно настроенными людьми забросали камнями колонну автобусов с украинцами и гражданами других стран, эвакуированными из Китая, где началась эпидемия коронавируса.

При этом пострадали девять полицейских и одно гражданское лицо. На основании собранных доказательств 13 участников беспорядков получили подозрения в совершении преступлений, связанных с групповым нарушением общественного порядка.

Весной "Страна" публиковала репортаж из скандально прославившегося поселка и рассказывала, как он живет на карантине.

Мы также сообщали, что в декабре еще двум участникам беспорядков в Новых Санжарах дали пять лет условно.