Наряду с санкциями против "Северного потока-2" Минфин США 19 января ввел ограничения, касающиеся нефтяного сектора Венесуэлы. Под них попала одна компания из Одессы - Fides Ship Management.

Ее название фигурирует в санкционном списке, опубликованном на сайте Минфина.

Всего Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) определило трех лиц, четырнадцать организаций и шесть судов за их связь с сетью, пытающейся уклониться от санкций Соединенных Штатов в отношении нефтяного сектора Венесуэлы.

Под сетью имеется в виду государственная нефтегазовая компания Венесуэлы Petroleos de Venezuela.

Как отметили в пресс-службе ведомства, "незаконный режим Мадуро продолжает использовать Petroleos de Venezuela в качестве основного канала коррупции для эксплуатации и извлечения прибыли из природных ресурсов Венесуэлы".

Новые санкции нацелены на организаторов и посредников, которые якобы вступили в сговор с вице-президентом Венесуэлы по вопросам экономики и финансов, министром промышленности и национального производства Тареком Зайданом Эль-Айссами Мадда, чтобы заработать на венесуэльской нефти.

К таким компаниям и отнесли Fides Ship Management, которая была основана в 2015 году и расположена в Одессе. В справке на сайте Минфина сказано, что компания занимается предоставлением услуг морского и каботажного грузового водного транспорта. В чем конкретно обвиняют именно ее, не уточняется.

"Те, кто содействует попыткам незаконного режима Мадуро обойти санкции США, вносят свой вклад в коррупцию, поглотившую Венесуэлу. Соединенные Штаты по-прежнему привержены преследованию тех, кто позволяет режиму Мадуро злоупотреблять природными ресурсами Венесуэлы", - прокомментировал пакет санкций госсекретарь Стивен Мнучин.

На днях под санкции США попали нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, а также еще несколько украинцев.

После этого, как сообщала "Страна", оказался недоступен его официальный сайт.