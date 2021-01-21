Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения утвердило стандарты лечения вирусных гепатитов В и С.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

В частности, лечение пациентов с вирусным гепатитом С без дополнительных осложнений, согласно стандартам, сможет осуществлять врач, который прошел соответствующее обучение, что значительно приблизит услуги к пациенту.

Виктор Ляшко рассказал, что новые стандарты значительно уменьшают затраты пациента на диагностику.

То есть, поясняет главный санврач, если раньше необходимо было делать ряд дорогостоящих специфических анализов для того, чтобы врач мог назначить схему лечения, то теперь лечащий врач может назначать препарат сразу после подтверждения диагноза с минимальным необходимым объемом дополнительных обследований.

"Стандарты содержат меры по предотвращению инфицирования и четко определяют перечень лиц, которым рекомендовано тестирование на вирусные гепатиты", - добавил Ляшко.

Основными мерами профилактики гепатита С являются:

применение барьерных контрацептивов;





пользование средствами разового (шприцы, иглы, капельные системы, гинекологические смотровые зеркала) и индивидуального (зубные щетки, бритвенные лезвия, контактные линзы) назначения;





использование стерильных инструментов многоразового назначения (маникюрный, стоматологический, хирургический, лабораторный инструмент для пирсинга, татуажа).

Также главный санврач напомнил, что главным средством профилактики вирусного гепатита В является вакцинация, которая согласно календарю прививок проводится в 1 день рождения, в 2 и 6 месяцев. Хотя вакцинироваться можно в любом возрасте.





Ранее "Страна" сообщала, кому в Украине нужно чаще сдавать тесты на гепатиты. Уточняется, что каждый, кто подписал декларацию с семейным врачом может бесплатно пройти быстрый тест на диагностирование вирусных гепатитов.

Также напомним, что в МОЗ сообщили, сколько украинцев болеют гепатитами В и С, даже не подозревая. В частности, предупредить вирусный гепатит В можно только трехкратной вакцинацией.