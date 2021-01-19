Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили последовал крещенскому обычаю и ближе к вечеру искупался в проруби. Судя по его словам, он решался на этот поступок весь день.

Свое фото у иордани и краткий комментарий к ним грузинский политик опубликовал в Фейсбук.

Как отметил Саакашвили, в момент его омовения на улице была температура -19 градусов Цельсия.

"Все равно сагитировали к вечеру и при -19 в прорубь! Всех с праздником!" - написал экс-президент Грузии.

Ранее "Страна" публиковала фото и видео других известных личностей, отважившихся нырнуть в прорубь по крепкому морозу. Среди них Владимир Путин, Виталий Кличко и Надежда Савченко.

Мы также рассказывали, как на Крещение окунались в иордани простые киевляне.