"Решался целый день". Появились фото купания Саакашвили в проруби на Крещение
Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили последовал крещенскому обычаю и ближе к вечеру искупался в проруби. Судя по его словам, он решался на этот поступок весь день.
Свое фото у иордани и краткий комментарий к ним грузинский политик опубликовал в Фейсбук.
Как отметил Саакашвили, в момент его омовения на улице была температура -19 градусов Цельсия.
"Все равно сагитировали к вечеру и при -19 в прорубь! Всех с праздником!" - написал экс-президент Грузии.
Ранее "Страна" публиковала фото и видео других известных личностей, отважившихся нырнуть в прорубь по крепкому морозу. Среди них Владимир Путин, Виталий Кличко и Надежда Савченко.
Мы также рассказывали, как на Крещение окунались в иордани простые киевляне.
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