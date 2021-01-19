Мошенники в течение 2017-2020 годов путем обмана присваивали деньги и продукцию предпринимателей Харьковской области и других регионов Украины. Обвинительный акт в отношении членов межрегиональной группы направлен в суд.

Об этом сообщает полиция Харьковской области на своем сайте.

"По данным досудебного расследования, члены группы использовали несколько схем. В частности, в течение 2017-2019 годов они размещали в сельских средствах массовой информации объявления о якобы продаже организацией товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции, топлива, или находили в сети интернет аналогичные объявления предпринимателей", - рассказывают правоохранители.

Позже заинтересовавшимся клиентам члены группы предлагали сделать предоплату за товары или под видом перевозчиков просили их оплатить перевозку и присваивали переведенные деньги.

Следователи установили ряд эпизодов, когда подозреваемые исчезали после получения товаров для перевозки.





Сотрудники полиции задокументировали в общей сложности 16 эпизодов преступлений, совершенных участниками группы.

В июле 2020 харьковские правоохранители провели 9 обысков на территории 3 регионов Украины, в ходе которых изъяли незаконно полученные деньги и другие ценности, записи "черной бухгалтерии", средства связи и т.д. Общая сумма материального ущерба, нанесенного членами группы, составила почти 400 тысяч гривен.





В данный момент четверо из злоумышленников находятся под стражей, еще двум суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. На имущество подозреваемых наложен арест.

"Согласно санкции статьи, злоумышленникам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - добавили в полиции.

Всем подозреваемым инкриминируется ч.3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.





Ранее "Страна" сообщала, что украинские мошенники выманивали у европейцев миллионы евро на инвестиции. Большинство пострадавших - жители Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании, у которых выманивали деньги якобы для инвестиций в выгодные активы.

Также напомним, что в Киеве поймали банду мошенников, которые переписывали на себя брошенные квартиры. Члены банды искали имущество, которое не было зарегистрировано в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, какое-то время никем не использовалось или его собственники умерли.