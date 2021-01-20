В перечне тех производителей вакцин, которые постепенно будут заходить на украинский рынок, не будет российской вакцины "Спутник V". Об этом в интервью "Стране" заявил Министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"МОЗ не рассматривает вариант покупки “Спутника V”", - заявил Степанов. И добавил: "Ни при каких обстоятельствах (Украина не будет закупать российскую вакцину - Ред.). Есть у меня такое предчувствие".

Отметим, что пока Украина заключила контракт на поставку только одной вакцины - китайской Sinovaс. И, по словам Степанова, получит ее уже в феврале и тогда же начнет вакцинацию. Однако правительство продолжает вести переговоры с другими поставщиками вакцин.

Но по словам Максима Степанова, российского препарата "Спутник V" в этом списке нет.

Министр объясняет это тем, что у правительства есть вопросы к безопасности этой вакцины.

"Мы разрешим только то, что точно является безопасным, где правильно пройдены все стадии клинических испытаний. На сегодняшний день по документам на российскую вакцину мы этого не видим. И не видит, в принципе, весь мир", - заявил Степанов.

По его словам, "Спутник V" не публикует результаты клинических исследований в том виде, в котором их публикуют другие производители.

"Мы не видели промежуточных результатов клинических исследований. Мы не видим исследований на безопасность в том виде, в котором их публикуют другие производители. Там все четко и понятно. У нас есть поданное 6 января заявление украинской компанией "Биолек" на регистрацию. Но кроме этого - ни регистрационной формы, ни других требующихся документов они до сих пор не подали. Есть только одна бумажка под названием “Заявление на регистрацию”, - заявляет Степанов.

Максим Степанов также заявил, что Украина не будет рассматривать вариант закупки российской вакцины, даже если ВОЗ будет рекомендовать "Спутник V".

"МОЗ не рассматривает вариант покупки “Спутника V”. Поэтому можем на эту тему больше не дискутировать", - заявил Степанов.

Полный текст интервью Максима Степанова "Стране" можно прочесть по ссылке.

Ранее "Страна" публиковала мнение министра здравоохранения о том, как в Украину могла попасть подпольная вакцина Pfizer.