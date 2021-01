Мелания Трамп записала прощальное видеообращение к американцам в качестве первой леди США. В нем она поделилась впечатлениями от пребывания в Белом доме и рассказала о своих достижениях как обладательницы титула супруги президента.

Обращение распространили 18 января официальные соцсети Белого дома и первой леди.

"Страна" полностью приводит слова Мелании Трамп.

Мои сограждане-американцы, быть первой леди США было величайшей честью в моей жизни. Меня вдохновляли невероятные американцы по всей нашей стране, которые возвышают наше общество своей добротой и храбростью, великодушием и добродетелью.

Последние четыре года были незабываемыми.

В момент, когда мы с Дональдом завершаем свое пребывание в Белом доме, я думаю обо всех людях, которые остались в моем сердце, и об их невероятных историях любви, патриотизма и решимости. Я вижу лица храбрых молодых солдат, которые с гордостью в глазах рассказали мне, как им нравится служить этой стране. Обращаюсь к каждому военнослужащему и нашим невероятным семьям военных: вы герои, и вы всегда будете в моих мыслях и молитвах.

Я думаю обо всех сотрудниках правоохранительных органов, которые приветствуют нас, куда бы мы ни пошли. Каждый час, каждый день они стоят на страже, чтобы защитить наше общество, и мы навсегда у них в долгу.

Меня тронули дети, которых я посетила в больницах и детских домах. Даже когда они борются с тяжелыми болезнями или сталкиваются с проблемами, они приносят такую радость каждому, с кем встречаются!

Я помню матерей, которые боролись с опиоидной зависимостью и преодолели невероятные трудности из-за любви к своим детям.

Меня вдохновляли преданные воспитатели детей, рожденных с неонатальным абстинентным синдромом, и организации, которые оказывают этим детям поддержку и заботу, необходимые для их роста.

Когда я думаю об этом значимом опыте, я склоняюсь перед нацией с такими добрыми и щедрыми людьми.

Поскольку мир продолжает противостоять пандемии COVID-19, я благодарю всех медсестер, врачей, медицинских работников, производственных рабочих, водителей грузовиков и многих других, кто трудится над спасением жизней. Мы скорбим о семьях, которые потеряли любимого человека из-за пандемии. Каждая жизнь драгоценна, и я прошу всех американцев проявлять осторожность и здравый смысл для защиты уязвимых, поскольку сейчас поставляются миллионы вакцин.

В разгар этих невзгод мы видели, как проявляются лучшие качества Америки. Студенты разносили продукты нашим пенсионерам. Учителя приложили вдвое больше усилий, чтобы наши дети учились. Семьи собирались вместе, чтобы обеспечивать нуждающихся едой, продуктами, утешением и дружбой.

Будьте страстными во всем, что вы делаете, но всегда помните, что насилие никогда не является ответом и никогда не будет оправдано.

Когда я приехала в Белый дом, я задумалась об ответственности, которую всегда чувствовала как мать, поощряя, воодушевляя и прививая добрые ценности. Наш долг как взрослых и родителей - обеспечить детям наилучшие возможности для полноценной и здоровой жизни. Страсть помогать детям добиваться успеха послужила движущей силой моей политической инициативы как первой леди.

Я запустила проект Be Best, чтобы гарантировать, что мы, американцы, делаем все возможное, чтобы заботиться о следующем поколении. Be Best сосредоточил свои усилия на трех основных направлениях: благополучие, безопасность в интернете и злоупотребление опиоидами. За несколько коротких лет я повысила осведомленность о том, как обезопасить детей в интернете; мы добились невероятных успехов в борьбе с эпидемией наркомании в нашей стране и в том, как она влияет на жизнь новорожденных и семей, и мы предоставили право голоса нашим наиболее уязвимым детям в системе приемных семей.

На международном уровне Be Best превратился в платформу, которая побуждает мировых лидеров обсуждать проблемы, влияющие на жизнь детей, и позволяет им делиться решениями. Для меня было честью представлять американский народ за рубежом.

Я дорожу каждым своим опытом и вдохновляющими людьми, которых встретила на этом пути. Прощаясь с моей ролью первой леди, я искренне надеюсь, что каждый американец внесет свой вклад в то, чтобы научить наших детей, что значит быть лучшими. Я прошу родителей рассказывать вашим детям о мужественных и самоотверженных героях, которые трудились и жертвовали, чтобы сделать эту страну свободной. И чтобы подавать пример и заботиться о других в нашем обществе.

Обязательства перед этой нацией есть у всех нас. Используйте любую возможность, чтобы проявить уважение к другому человеку и обзавестись хорошими привычками в своей повседневной жизни.

При любых обстоятельствах я прошу каждого американца быть послом Be Best. Сосредоточиться на том, что нас объединяет. Чтобы подняться над тем, что нас разделяет. Всегда выбирать любовь вместо ненависти, мир вместо насилия и других перед собой. Вместе, как одна национальная семья, мы можем продолжать быть светом надежды для будущих поколений и нести наследие Америки к еще большим высотам с помощью нашего духа мужества, доброты и веры.

Никакие слова не могут выразить всю глубину моей признательности за честь служить вашей первой леди. Всем людям этой страны: вы навсегда останетесь в моем сердце. Спасибо. Да благословит вас Бог и благословит Бог Соединенные Штаты Америки.

