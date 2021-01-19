Во вторник, 19 января, глава Центрального разведывательного управления США Джина Гаспел объявила об отставке.

Об этом сообщает пресс-служба ЦРУ в Twitter.

"Коллектив ЦРУ благодарит директора Гаспел за 36 лет преданного служения американскому народу. Вы сломали барьеры и вдохновили следующее поколение служащих ЦРУ", - заявили в ведомстве.

В свою очередь, Гаспел добавила, что для неё величайшей честью было возглавлять "эту выдающуюся организацию".

"Я ухожу с большой гордостью за ту работу, которую мы проделали вместе, за все наши коллективно одержанные победы, за все угрозы, которые мы преодолели, и за вклад, который мы сделали в будущее", - рассказала Джина Гаспел.

Отметим, что Джина Гаспел занимала должность главы ЦРУ с 17 мая 2018 года (заместитель директора в 2017-2018 годах). Она первая женщина, занявшая эту должность. Гаспел служила в ЦРУ США с 1985 года и занимала в агентстве ряд руководящих должностей.



Как сообщала "Страна", в США из-за штурма Капитолия в отставку ушли Министр образования и помощник главы Минздрава. В своем письме об отставке Девос назвала штурм Капитолия, совершенное яростными сторонниками Трампа, "переломным моментом".

Также напомним, что в отставку уходит министр транспорта США Чао. Чиновница официально назвала штурм Капитолия причиной для ухода.