После сообщения о новых американских санкциях против "Северного потока - 2" появилась информация о том, что первая немецкая компания отказалась от участия в строительстве трубопровода. Ее руководство опасается последствий санкций.

Об этом передает немецкий таблоид Bild.

По данным издания, речь идет о компании Bilfinger SE, которая занимается строительством и инжинирингом.

Издание ссылается на электронную переписку работников предприятия. Согласно письмам, компания на прошлой неделе уведомила США о том, что планирует придерживаться норм американского закона о санкциях PEESCA и расторгает договоры и сотрудничество с "Северным потоком - 2". Проектную компанию об этом представители Bilfinger уже уведомили, но "русские не прореагировали", пишет газета.

"Поэтому в Мангейме теперь опасаются, что "Северный поток - 2" подаст в суд", - добавляет издание.

У Bilfinger с "Северным потоком - 2" было несколько контрактов, в том числе договор на разработку систем безопасности для газопровода, сумма которого составляет 15 миллионов евро.

Между тем 19 января в Германии создали экологический фонд для обхода санкций против "Северного потока - 2".

Как ранее писала "Страна", "Газпром" допустил приостановку строительства "Северного потока - 2", однако власти РФ уверены, что завершат многострадальный проект.