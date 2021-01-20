Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью "Стране" рассказал, когда Украина получит китайскую вакцину и начнет вакцинацию.

Напомним, что правительство Украины заключило контракт на поставку вакцин от коронавируса с китайской компанией-производителем Sinovac Biotech Ltd.

Максим Степанов сообщил, когда состоится официальная регистрация китайской вакцины Sinovac в Украине и когда она будет поставлена в Украину.

По его словам, препараты фирмы Sinovac должны поступить в Украину уже в феврале, и тогда же правительство планирует начать вакцинацию.

"Мы рассчитываем получить первую поставку вакцины Sinovaс в феврале. Сразу после того мы планируем начать вакцинацию. Естественно, до завоза в Украину эта вакцина будет зарегистрирована", - отметил глава МОЗ.

Степанов уточнил, что китайская компания Sinovac оказалась единственной, кто согласился обеспечить поставку раньше третьего квартала 2021 года (такие сроки называли другие поставщики). Поэтому контракт заключили с ней. Однако правительство продолжает вести переговоры и с другими производителями.

Министр объяснил, что вакцинация пройдет в несколько этапов.

"Вакцинацию начнёт государство. Первый этап - пять групп риска. К примеру, я попадаю в пятую группу - от 18 до 55 лет. Нет сложных сопутствующих заболеваний. Таких, как я - сотни тысяч. В конечном итоге такую возможность вакцинировать предоставят всем желающим", - заявил Степанов.

Первые в очереди на вакцину от коронавируса — медики, пенсионеры и военные.

"На первом этапе мы будем вакцинировать медиков, которые работают в “ковидных” больницах, а также людей, которые находятся в специализированных учреждениях, таких как дома для престарелых, вместе с персоналом. И военнослужащих, которые находятся в зоне проведения Операций объединенных сил. Всего приблизительно 367 тысяч человек на первом этапе. Будем вакцинировать мобильными группами. За три-четыре недели при полном доступе к вакцине должны управиться", - сообщил Максим Степанов.

Полный текст интервью "Страны" с министром здравоохранения Украины Максимом Степановым о вакцинации и нокдауне можно прочесть по ссылке.

Ранее "Страна" сообщала о том, как Украина провалила переговоры по закупке вакцин в Украину.