В США кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен заявил, что Китай представляет наиболее значительный вызов для США из всех государств.

Об этом он сообщил в ходе сегодняшнего слушания по утверждению его кандидатуры.

"Если мы посмотрим на Китай, нет сомнений в том, что он является наиболее значительным вызовом из всех государств для США в контексте наших интересов, интересов американского народа", - говорит Блинкен.





Ранее "Страна" сообщала, что США расширяет санкционный список против Китая. Туда попала корпорация Xiaomi, которую назвали "коммунистической военной компанией".

Напомним, что власти Соединенных Штатов работают над масштабным пакетом санкций против Китая с апреля 2020 года. Изначально такие действия были связаны с якобы умышленными действиями и попытками скрыть истинные масштабы распространения коронавируса.