В Ирландии после прививки вакциной против коронавируса от компаний Pfizer/BioNTech и Moderna регулятор производства и распространения медицинских препаратов (HPRA) получил 81 сообщение о побочных эффектах.

Об этом сообщает The Irish Times.

"Все симптомы были схожи с теми, которые обычно наблюдались при применении других вакцин, и включали легкие и умеренные симптомы, такие как боль в животе, тошнота, усталость, боль в суставах, боль в руках, головокружение, головная боль, зуд и сыпь", - рассказала руководительница ведомства Лорейн Нолан.

По ее словам, эти симптомы быстро прошли, и не было необходимости в лекарственном вмешательстве.

К тому же регулятор не получал сообщений об анафилактическом шоке после прививки против коронавируса от компаний Pfizer/BioNTech или Moderna.

Как сообщала "Страна", в Нидерландах насчитали уже более сотни побочных эффектов после прививок от коронавируса от Pfizer. Это были такие симптомы, как сыпь и опухоль вокруг глаз.

Также напомним, что после прививок в Индии местной вакциной начались осложнения у сотен человек. Семь человек были госпитализированы с тяжелыми осложнениями, двое из них умерли.