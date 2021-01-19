В лидерах антирейтингов значатся США и Великобритания. Фото: iru.org

В связи с относительно небольшим числом новых случаев заражения коронавирусом за сутки Украина не занимает верхних строк в списках по приросту инфицированных. Так, в мире мы на 21-м месте по этому показателю. Существенно отстает Украина и от антилидеров по смертности.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometer.

В Европе по количеству выявленных новых случаев в первой пятерке значатся:

  • Испания - 34 291 случай;
  • Великобритания - 33 355 случаев;;
  • Франция - 23 608;
  • Россия - 21 734;
  • Италия - 10 497.

Украина расположилась на 11-м месте с 3 939 случаями. Всего в Европе за минувшие сутки прибавился 187 101 зараженный.

В мире по количеству новых инфицированных лидируют:

  • США - 63 263 случая;
  • Испания;
  • Великобритания;
  • Франция; 
  • Россия.

Украина двадцать первая.

За сутки на планете заразились 363 736 человек.

 Прирост новых случаев заражений в мире

Таблица прироста новых случаев заражений в мире (желтый столбец)

По приросту смертей в Европе лидируют:

  • Великобритания - 1610 случаев;
  • ФРГ - 855 случаев;
  • Италия - 603;
  • Россия - 586;
  • Франция - 441.

Украина на континенте на 9-м месте со 177 летальными случаями. Всего в Европе от осложнений коронавирусной инфекции умерли 6 233 человека.

Мировой антирейтинг по смертности возглавляют:

  • Великобритания;
  • ФРГ;
  • США - 744 случая;
  • Италия;
  • Россия.

Украина в нем 12-я. Всего в мире за сутки скончался 9 221 человек.

 Смерти от коронавируса в мире

Таблица смертей от осложнений коронавирусной инфекции в мире (выделены красным)

За все время пандемии в мире выявлено 96 374 478 зараженных. 68 897 378 людей уже выздоровели. От осложнений инфекции умерли 2 058 460 человек.

 Данные по миру с начала пандемии

Данные по миру с начала пандемии

Свежую статистику можно сравнить с показателями за предыдущие сутки.

Еще на прошлой неделе Украина была в пятерке европейского антирейтинга по числу заражений.

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