Украина в десятке стран по числу смертей от коронавируса за сутки в Европе
В связи с относительно небольшим числом новых случаев заражения коронавирусом за сутки Украина не занимает верхних строк в списках по приросту инфицированных. Так, в мире мы на 21-м месте по этому показателю. Существенно отстает Украина и от антилидеров по смертности.
Об этом свидетельствуют данные портала Worldometer.
В Европе по количеству выявленных новых случаев в первой пятерке значатся:
- Испания - 34 291 случай;
- Великобритания - 33 355 случаев;;
- Франция - 23 608;
- Россия - 21 734;
- Италия - 10 497.
Украина расположилась на 11-м месте с 3 939 случаями. Всего в Европе за минувшие сутки прибавился 187 101 зараженный.
В мире по количеству новых инфицированных лидируют:
- США - 63 263 случая;
- Испания;
- Великобритания;
- Франция;
- Россия.
Украина двадцать первая.
За сутки на планете заразились 363 736 человек.
Таблица прироста новых случаев заражений в мире (желтый столбец)
По приросту смертей в Европе лидируют:
- Великобритания - 1610 случаев;
- ФРГ - 855 случаев;
- Италия - 603;
- Россия - 586;
- Франция - 441.
Украина на континенте на 9-м месте со 177 летальными случаями. Всего в Европе от осложнений коронавирусной инфекции умерли 6 233 человека.
Мировой антирейтинг по смертности возглавляют:
- Великобритания;
- ФРГ;
- США - 744 случая;
- Италия;
- Россия.
Украина в нем 12-я. Всего в мире за сутки скончался 9 221 человек.
Таблица смертей от осложнений коронавирусной инфекции в мире (выделены красным)
За все время пандемии в мире выявлено 96 374 478 зараженных. 68 897 378 людей уже выздоровели. От осложнений инфекции умерли 2 058 460 человек.
Данные по миру с начала пандемии
Свежую статистику можно сравнить с показателями за предыдущие сутки.
Еще на прошлой неделе Украина была в пятерке европейского антирейтинга по числу заражений.