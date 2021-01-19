В связи с относительно небольшим числом новых случаев заражения коронавирусом за сутки Украина не занимает верхних строк в списках по приросту инфицированных. Так, в мире мы на 21-м месте по этому показателю. Существенно отстает Украина и от антилидеров по смертности.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometer.

В Европе по количеству выявленных новых случаев в первой пятерке значатся:

Испания - 34 291 случай;

Великобритания - 33 355 случаев;;

Франция - 23 608;

Россия - 21 734;

Италия - 10 497.

Украина расположилась на 11-м месте с 3 939 случаями. Всего в Европе за минувшие сутки прибавился 187 101 зараженный.

В мире по количеству новых инфицированных лидируют:

США - 63 263 случая;

Испания;

Великобритания;

Франция;

Россия.

Украина двадцать первая.

За сутки на планете заразились 363 736 человек.

Таблица прироста новых случаев заражений в мире (желтый столбец)

По приросту смертей в Европе лидируют:

Великобритания - 1610 случаев;

ФРГ - 855 случаев;

Италия - 603;

Россия - 586;

Франция - 441.

Украина на континенте на 9-м месте со 177 летальными случаями. Всего в Европе от осложнений коронавирусной инфекции умерли 6 233 человека.

Мировой антирейтинг по смертности возглавляют:

Великобритания;

ФРГ;

США - 744 случая;

Италия;

Россия.

Украина в нем 12-я. Всего в мире за сутки скончался 9 221 человек.

Таблица смертей от осложнений коронавирусной инфекции в мире (выделены красным)

За все время пандемии в мире выявлено 96 374 478 зараженных. 68 897 378 людей уже выздоровели. От осложнений инфекции умерли 2 058 460 человек.

Данные по миру с начала пандемии

Свежую статистику можно сравнить с показателями за предыдущие сутки.

Еще на прошлой неделе Украина была в пятерке европейского антирейтинга по числу заражений.