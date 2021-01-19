Пятеро украинских моряков, которые спаслись после затопления сухогруза Arvin 17 января у берегов Турции, прибыли в столицу страны Анкару, чтобы оттуда отправиться в Украину.

Об этом во вторник, 19 января, сообщает "Укринформ".

Украинцы посетили посольство своей страны в Анкаре, пообщались с журналистами а также поблагодарили турецких спасателей, врачей и украинских дипломатов за помощь и поддержку.

"Как посол Украины, как гражданин Украины, хотел бы поблагодарить украинскую власть, турецкую сторону за то, что спасли украинских моряков, рискуя своей жизнью. Поражен героизмом военных береговой охраны. Несмотря на сложнейшие погодные условия, когда высота волн достигала 6 метров, спасатели береговой охраны пришли на помощь и, рискуя собственной жизнью, спасли шестерых моряков. В таких случаях слов благодарности не бывает много", - сказал посол Украины в Турции Андрей Сибига.

Он также поблагодарил руководство провинции Бартын и командование береговой охраны, руководителя больницы, где находились моряки, и всех причастных к поисково-спасательной операции. Дипломат выразил надежду, что уже в среду, 20 января, спасенные моряки будут дома.

"Мы благодарны турецкой стороне за наше спасение. От наших семей большое спасибо. До сих пор не верится, что мы живы. Спасатели сработали очень быстро, было видно, что они спасали нас ценой собственной жизни", - сказали моряки.

Украинцы также поделились, что своим спасением они также обязаны своей подготовке. Моряки успели надеть гидрокостюмы и спасательные жилеты.

"Когда прибыл катер береговой охраны будто открылось второе дыхание, появились новые силы", - сообщил один из моряков.

Напомним, что судно затонуло у турецкого побережья в воскресенье, 17 января. Судовладельцем корабля оказалась украинская компания Arvin Shipping LTD. Согласно последним данным, на борту находились 12 членов экипажа. Двое из них граждане России, остальные - украинцы. В происшествии выжили только шесть человек.

"Страна" в материале "Эти корыта надо сдать в металлолом" выяснила детали этой трагедии.