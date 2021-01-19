Ученые Южной Африки в серии исследований получили доказательства того, что выявленный в середине декабря в стране новый штамм коронавируса более агрессивен и заразен. К счастью, пока не подтвердилось, что он вызывает более тяжелое течение болезни.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главного эпидемиолога ЮАР Салима Абдулу Карима.

Карим выступил с докладом о результатах генетических исследований нового штамма, получившего маркировку 501.V2. Исследование проделали в последние несколько недель крупнейшие научные лаборатории страны.

Они выяснили, что новый штамм легче проникает в клетки человека и прочнее в них держится. В результате он заразнее предыдущих мутаций примерно на 50%.

Также Карим сообщил, что предыдущее заражение коронавирусом может обеспечить невысокую защиту от нового варианта.

"Исследования сыворотки выздоравливающих показывают, что естественные антитела менее эффективны. Но текущие данные показывают, что новый вариант нельзя считать более серьезным", - обнадежил эпидемиолог.

В Южной Африке надеются, что вакцины будут работать против нового мутанта.

Власти ЮАР объявили 21 декабря, что начавшаяся в стране вторая волна пандемии вызвана мутацией коронавируса 501.V2. Мутировавший вирус был обнаружен в округе Нельсон Мандела Бей в провинции Восточный Кейп на побережье Индийского океана. По словам местных ученых, новый штамм поражает в основном молодых людей.

Как писала "Страна", в ВОЗ заявили, что штаммы коронавируса из ЮАР и Британии не связаны.

Мы также рассказывали, что новая мутация из ЮАР помогает коронавирусу подстраиваться под каждый организм в поиске слабых мест иммунной системы.