Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью "Стране" рассказал, кто первым получит вакцину от коронавируса и в какие этапы будет проходить вакцинация населения.

Напомним, что Украина заключила контракт на поставку китайского препарата компании Sinovac Biotech Ltd., который правительство рассчитывает получить уже в феврале и сразу начать прививать граждан.

"Вакцинацию начнёт государство. Первый этап - пять групп риска. К примеру, я попадаю в пятую группу - от 18 до 55 лет. Нет сложных сопутствующих заболеваний. Таких, как я - сотни тысяч. В конечном итоге такую возможность вакцинировать предоставят всем желающим", - заявил Степанов.

В первую категорию граждан, которым положена бесплатная государственная вакцинация, попадут медики, пожилые люди и военные. Всего - 367 тысяч человек.

"На первом этапе мы будем вакцинировать медиков, которые работают в “ковидных” больницах, а также людей, которые находятся в специализированных учреждениях, таких как дома для престарелых, вместе с персоналом. И военнослужащих, которые находятся в зоне проведения Операций объединенных сил. Всего приблизительно 367 тысяч человек на первом этапе. Будем вакцинировать мобильными группами. За три-четыре недели при полном доступе к вакцине должны управиться", - отметил Максим Степанов.

Однако не все люди из групп риска получат вакцину. По словам министра, около половины граждан откажутся даже от бесплатной прививки.

"Они имеют право отказаться. В Украине вакцинация не принудительная. В Украине до 50% (людей не будет вакцинироваться - Ред.). Одна из социологических компаний проводила исследования. По его результатам, 45% людей ответили, что не будут вакцинироваться даже при условии бесплатного вакцинирования", - сообщил Степанов.

По его словам, в некоторых странах Европы процент готовых вакцинироваться составляет 70%. Однако все равно уровень скептиков вакцинации довольно высокий - 30%.

"В любой стране есть категория людей, которая не хочет вакцинироваться", - отметил Степанов.

При этом коллективный иммунитет начинает формироваться, когда вакцинированы 60-80% населения.

Глава МОЗ также заявил, что выступает против принудительной вакцинации.

"Государство должно использовать другие ресурсы, чтобы переубеждать людей вакцинироваться. У каждого человека есть свое понимание процесса. Есть также и люди, которым вакцинация противопоказана. Например, люди с тяжелыми аллергическими реакциями. Есть люди, которым определенная вакцина может быть действительно противопоказана", - заявил министр здравоохранения.

Полный текст интервью "Страны" с министром Максимом Степановым о вакцинации и нокдауне можно прочесть по ссылке.

Ранее "Страна" сообщала о том, как Украина провалила переговоры по закупке вакцин в Украину.

Также мы писали о том, каким образом могла быть ввезена в Украину подпольная вакцина Pfizer.