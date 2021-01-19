Синоптики сообщили, когда после Крещения украинцам ждать потепления
В Украине после сильных морозов синоптики прогнозируют оттепель и потепление до +10 градусов уже к концу этой недели.
Об этом сообщают данные Укргидрометцентра.
Завтра, 20 января, синоптики не прогнозируют в большинстве областей страны осадки, однако в западных областях и в Крыму небольшой снег, днем местами с дождем, на Закарпатье сильный снег. Ветер будет преимущественно южный, 5-10 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с.
В ночное время температура воздуха опустится до -20 градусов, днем -5...-10 градусов. В северо-восточной области будет холоднее, до 26 градусов мороза. На западе страны и в Крыму ночью до 9 градусов мороза, днем от -2 до +3.
В столице и области осадков не будет, однако на дорогах все еще возможна гололедица. В ночное время суток до -19, днем до -10.
21 января в Украине возможен небольшой снег в Карпатах, а 22 января на Закарпатье и Прикарпатье небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. На дорогах местами гололедица.
В восточной области до 26 градусов мороза, днем -3...-8. В западных областях до 5 градусов мороза, днем до +7, на остальной территории ночью -7...-12, днем около ноля, в большинстве южных, Житомирской и Винницкой областях до 5 градусов тепла.
22 января в западных, большинстве южных областей ночью около ноля, днем +4...+9 градусов. В восточных областях ночью до 9 градусов мороза, на Луганщине до -14, днем около ноля. В остальных областях ночью -1...-6, днем +1...+6.
В Киеве синоптики не прогнозируют осадки, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура в столице 21 и 22 января в ночное время опустится до -12 градусов, днем до +6 тепла.
23 января в Украине будет сухо, однако в Карпатском регионе возможны умеренные дожди, местами с мокрым снегом. В ночное время от 3 тепла до 2 градусов мороза, днем до 6 градусов тепла, в южных областях ночью до +6, днем +5...+10 градусов.
В Киеве 23 и 24 января без осадков, лишь днем 24 января небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Температура ночью от +3 до -2, днем от ноля до +5.
Как сообщала "Страна", спасатели предупредили водителей о гололеде на украинских дорогах. В западных областях возможен небольшой снег.
Также напомним, что какая погода ждет Украину после Крещения. Лишь в южных регионах будет умеренно холодно.