В Украине после сильных морозов синоптики прогнозируют оттепель и потепление до +10 градусов уже к концу этой недели.

Об этом сообщают данные Укргидрометцентра.

Завтра, 20 января, синоптики не прогнозируют в большинстве областей страны осадки, однако в западных областях и в Крыму небольшой снег, днем ​​местами с дождем, на Закарпатье сильный снег. Ветер будет преимущественно южный, 5-10 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с.

В ночное время температура воздуха опустится до -20 градусов, днем -5...-10 градусов. В северо-восточной области будет холоднее, до 26 градусов мороза. На западе страны и в Крыму ночью до 9 градусов мороза, днем ​​от -2 до +3.

В столице и области осадков не будет, однако на дорогах все еще возможна гололедица. В ночное время суток до -19, днем до -10.

21 января в Украине возможен небольшой снег в Карпатах, а 22 января на Закарпатье и Прикарпатье небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. На дорогах местами гололедица.

В восточной области до 26 градусов мороза, днем ​​-3...-8. В западных областях до 5 градусов мороза, днем ​​до +7, на остальной территории ночью -7...-12, днем ​​около ноля, в большинстве южных, Житомирской и Винницкой областях до 5 градусов тепла.

22 января в западных, большинстве южных областей ночью около ноля, днем ​​+4...+9 градусов. В восточных областях ночью до 9 градусов мороза, на Луганщине до -14, днем ​​около ноля. В остальных областях ночью -1...-6, днем +1...+6.

В Киеве синоптики не прогнозируют осадки, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура в столице 21 и 22 января в ночное время опустится до -12 градусов, днем до +6 тепла.

23 января в Украине будет сухо, однако в Карпатском регионе возможны умеренные дожди, местами с мокрым снегом. В ночное время от 3 тепла до 2 градусов мороза, днем ​​до 6 градусов тепла, в южных областях ночью до +6, днем ​​+5...+10 градусов.

В Киеве 23 и 24 января без осадков, лишь днем ​​24 января небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Температура ночью от +3 до -2, днем ​​от ноля до +5.

Как сообщала "Страна", спасатели предупредили водителей о гололеде на украинских дорогах. В западных областях возможен небольшой снег.

Также напомним, что какая погода ждет Украину после Крещения. Лишь в южных регионах будет умеренно холодно.