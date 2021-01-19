Президент Беларуси Александр Лукашенко окунулся в прорубь на Крещение. Глава государства был одет в длинную белую рубашку, а по пути к водоему его сопровождал шпиц.

Соответствующее видео обнародовал телеграм-канал "Пул Первого".

"Президент каждый год соблюдает традицию Крещения", - пишут авторы публикации.

Лукашенко окунулся в воду с головой три раза. Выйдя из воды, он обратился с молитвенным воззванием к богу.

"Дай покой, Господи, Владыко Филарету. И отцу Федору долгой жизни, что рубашку (в которой Александр Лукашенко окунался в прорубь - Ред.) сшил", - сказал Президент, подняв глаза к небу.

Рядом с главой государства была его собака - белый шпиц по кличке Умка. Она ждала своего хозяина у проруби, встревоженно тявкая.

Ранее мы писали о том, как Лукашенко в Крещенский вечер отправился рубить дрова.

Также "Страна" сообщала, что сегодня президент России Владимир Путин впервые за три года искупался в проруби.