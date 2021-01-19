Президент Украины Владимир Зеленский поручил заместителю руководителя Офиса президента Кириллу Тимошенко провести полный аудит тарифов в Киеве и во всех областях страны.

Сотрудник администрации главы государства должен будет сопоставить ценообразование за разные промежутки времени, а также получить разъяснения от руководителей на местах по тарифной политике.

Об этом информирует пресс-служба президента во вторник, 19 января.

Такое поручение дано Зеленским, "учитывая появление в публичном пространстве различных спекулятивных заявлений по формированию тарифов на уровне городов и сел страны, а также безосновательные попытки отдельных представителей местной власти обосновать перед обществом дополнительный рост тарифов сверх уровня, который уже вызывает значительные вопросы с точки зрения справедливости".

Сообщается, что речь пойдет в первую очередь о тарифах на отопление, бытовой газ и пользование пассажирским транспортом. Также Тимошенко проведет аудит тарифов за эвакуацию автомобилей и пользование общественным пространством.

"Особое внимание следует уделить таким специфическим непрозрачным тарифным проектам отдельных руководителей городов, как взыскание средств за эвакуацию авто, за пользование общедоступными частями общественного пространства и тому подобное", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале 2021 года страну охватили тарифные протесты. Они прошли во многих городах Украины. 17 января, в Житомире люди, протестуя против повышения тарифов, ворвались в здание ОГА. А на следующий день в Полтаве участники митинга перекрыли трасу "Киев-Харьков".

На сегодняшнем заседании Кабмин утвердил установление предельной цены на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубический метр. В Офисе президента ранее заявляли, что госрегулирование позволит снизить тарифы на газ для украинцев на 30%. На деле же цена на газ на январь и так колеблется в пределах от 6 990 до 10 800 грн. То есть тарифы снизятся не для всех украинцев, а для многих это снижение будет не таким существенным. Подробнее об этом можно почитать в нашем материале.