В Индии, где произошла вспышка неизвестной болезни, после введения вакцины от коронавируса Covid-19 местного производства умерли два человека.

Об этом сообщает India Today.

В частности, побочные эффекты от прививок выявили у 580 человек, в основном, это были жар, тошнота и головная боль. Семь человек были госпитализированы с тяжелыми осложнениями, двое из них умерли.

Местные власти заявляют, что летальный исход одного из пациентов, скорее всего, не связан с вакциной. Причина смерти другого устанавливается.

"Один из погибших - сотрудник больницы в индийском городе Морадабад, он умер на следующий день после прививки. Родственники умершего подтвердили, что человек чувствовал себя плохо еще до вакцинации", - рассказали в материале.

Второй смертельный случай был зафиксирован в городе Беллари, штат Карнатака. Согласно данным местных властей, причиной смерти стал инфаркт.

Отметим, что 16 января в Индии началась одна из крупнейших в мире программ вакцинации, направленная на защиту более 1,3 миллиарда людей от коронавируса.

Ранее "Страна" сообщала, что 1 января Индия одобрила вакцину от коронавируса, разработанную AstraZeneca и Оксфордским университетом для экстренного использования.

Также напомним, что после вакцины Pfizer начались массовые смерти в Европе. "Страна" в своем материале разобралась в данной ситуации.