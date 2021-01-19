Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью "Стране" рассказал, почему Украина заключила контракт на поставку вакцин от коронавируса только с одной компанией-производителем (китайской Sinovac Biotech Ltd.) и сделала это так поздно.

Госпредприятие "Медзакупки" даже обвиняло лично Степанова в провале закупок вакцин в Украине. Мол, Степанов дал первое техзадание на закупку вакцин только в декабре – когда уже поздно было о чем-то с кем-то договариваться.

В интервью "Стране" глава МОЗ прокомментировал эти обвинения.

"Вопросом обеспечения вакцин в каждой стране мира занимается непосредственно правительство. Госпредпредприятие "Медичні закупівлі України" должно было выполнить простую техническую функцию — обеспечить заключение контрактов и их соблюдение. Для глобальных компаний-производителей вакцин это госпредприятие отсутствует на карте мира. Для них есть Украина, которую представляет правительство, МОЗ. А "Медзакупки" — это технический оператор. Но руководство ГП даже в этой истории умудрились подпортить имидж Украины. В следствии чего было принято решение поменять оператора", - отметил министр здравоохранения.

Он также объяснил, почему посредником-оператором при заключении договоров о поставке вакцин будет английская компания Crown Agencу.

"Вопрос не в посреднике, вопрос в операторе, который будет осуществлять эту деятельность. Моя принципиальная позиция, что МОЗ не должно вести хозяйственную деятельность. Закупка вакцин - это именно хозяйственная деятельность, потому ее должен осуществлять оператор. Он будет реализовать те договоренности, которые есть между министерством и производителем. В данном случае мы говорим о компании Crown Agents. Что касается вакцин против COVID-19, то Crown Agents опирается на критерии сроков поставки, качества и уровня эффективности. За свой период работы с организацией у меня не возникало никаких проблем", - заверил Максим Степанов.

Глава МОЗ также сообщил, что Crown Agencу за услуги возьмет свой процент - но не 5%, а в пять раз меньше - около 1%.

По словам Степанова, при заключении договоров на поставку вакцины правительство в первую очередь смотрело на сроки поставки, предлагаемые производителями.

"Подписать договора - не было фокусом. Основной вопрос, который стоял - это сроки первой поставки. Предложение, которое мы получили сразу - поставка вакцин не ранее третьего квартала 2021 года", - заявил Степанов, уточнив, что китайская компания Sinovac оказалась единственной, кто согласился обеспечить поставку раньше этого срока. Поэтому контракт заключили с ней.

Вакцины Sinovac должны поступить в Украину уже в феврале, и тогда же правительство планирует начать вакцинацию.

"Если бы я поставил перед собой задачу просто наподписывать договоров, согласившись на те условия, которые предлагались изначально, не думаю, что Украина бы выиграла от этого. Важно помнить, что предлагаемые сроки поставки были в третьем квартале 2021 года. Но сейчас первые вакцины, я уверен, в Украину поступят в феврале, и мы начнем процесс вакцинации, согласно нашему национальному плану. В контексте этого хочу обратить внимание на скандалы, которые провоцируют некоторые деятели, чтобы хайпонуть. Они не имеют реального основания для поднятия этой бури, при этом поднимают себе рейтинг и уничтожают имидж страны", - сообщил Степанов "Стране".

Однако сейчас МОЗ Украины продолжает вести переговоры и с другими поставщиками о вакцинах.

"С некоторыми был подписан договор о неразглашении, потому я не имею права сейчас об этом рассказывать. Помимо Sinovac Biotech, мы вели переговоры с AstraZeneca. В министерстве сформирована группа, ее возглавляет мой заместитель, который курирует вопрос переговоров, директор директората. Кроме этого, всегда осуществляется поддержка на политическом уровне. Например, я плотно общался с министрами здравоохранения разных европейских стран: Италия, Германия, Нидерланды – страны, которые входили в альянс по закупке вакцины AstraZeneca в том числе", - рассказал "Стране" Максим Степанов.

По его словам, процесс переговоров продолжается. В него интегрировано не только Министерство здравоохранения, но и вице-премьер по евроинтеграции, Министерство иностранных дел.

Он также уверяет, что китайская вакцина - хорошего качества и ничем не уступает препаратам других производителей. Хотя в ряде стран китайская вакцина показывает очень низкую эффективность – меньше 70% и даже меньше 60%.

"Компания Sinovac Biotech Ltd. - самая большая компания по производству вакцин в Китае (именно эта компания пока единственная с которой Украина заключила контракт на поставку вакцин - Ред.). История, которую тиражируют, о том, что якобы вакцина слабее остальные и т.д. - приводит к недопониманию и хаосу. К примеру, если завтра выйдет информация, что у кого-то был выявлен побочный эффект, начнется новая медийная атака по поводу качества вакцины. При этом, все мы знаем, побочку могут иметь абсолютно все вакцины", - рассказал Степанов.

По его словам, американская FDA (регулятор по лекарственным средствам США - Ред.) допускает на рынок вакцину, регистрирует ее, если показана эффективность более 50%. То же самое делают все большие регуляторы.

"На сегодняшний день компания Sinovac Biotech не опубликовала еще этот отчет - есть исследования, которые проводил в разных странах. Эти исследования попали в промежуточный отчет. Публиковала Турция - 91,27% эффективности в их стране, Индонезия публиковала тоже. Была пресс-конференция института Бутантан в Бразилии. Исходя из уведомления - 50,38% полной эффективности, 78% эффективности в случаях, когда люди либо не заболели, либо у которых полностью отсутствовали симптомы. Поэтому давайте дождемся отчета компании", - отметил Максим Степанов.

На вопрос, считает ли МОЗ правильным покупать вакцину до отчета производителя о ее эффективности, Степанов ответил, что "в ситуации с COVID-19 решение правильное".

Полный текст интервью "Страны" с министром здравоохранения Украины Максимом Степановым о вакцинации и нокдауне можно прочесть по ссылке.

Ранее "Страна" сообщала о том, как Украина провалила переговоры по закупке вакцин в Украину.