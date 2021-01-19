Во вторник, 19 января, министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации студенты учреждений профессионального и высшего образования должны после 24 января продолжить обучение в смешанном формате или очно.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Профессионально-техническое, профессиональное перед высшим и высшее образование - обучение после 24 января. Позиция МОН следующая: при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации студенты учреждений профессионального (профессионально-технического), профессионального перед высшим и высшего образования должны продолжить обучение в смешанном формате или очно", - рассказал Шкарлет.

Он считает, что высшие учебные заведения, имея широкую управленческую автономию и учитывая эпидситуации в каждом отдельном регионе, будут самостоятельно решать, когда и в какой форме организовывать обучение.

По словам министра, ряд специальностей и большинство профессий требуют практического обучения, а потому важно организовать студенческие и ученические практики с обязательным соблюдением карантинных мероприятий.

"Убежден, что большинство учащихся мечтают о возвращении в аудитории, а потому осознают важность ежедневного соблюдения противоэпидемических требований", - добавил Шкарлет.



Ранее Шкарлет заявил, что не все старшеклассники вернутся за парты после локдауна. По его словам, по этому поводу продолжаются консультации с Министром здравоохранения Максимом Степановым и главным государственным санитарным врачом Виктором Ляшко.

Также напомним, что в Украине отменили красные дипломы, которые выдавались студентам-отличникам. Последние красные дипломы украинские выпускники высших учебных заведений получили в 2020 году.