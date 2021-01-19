В воскресенье, 17 января, Славянская ТЭС остановила на аварийный ремонт энергоблок №7. При этом по состоянию на 12 января по всей Украине не работали еще 10 энергоблоков.

Об этом информирует пресс-служба компании "Донбассэнерго".

"17 января 2021 года на блоке №7 Славянской ТЭС произошел отказ в работе основного оборудования по причине повышения вибрации первого подшипника турбоагрегата, что привело к аварийному отключению энергоблока от сети Украины. Сейчас генерация на энергоблоке №7 отсутствует, начаты ремонтные работы", - говорится в сообщении.

Анализ причины отказа работы блока начнется 23-25 января, после того, как он остынет, заявили представители компании агентству "Интерфакс-Украина". Плановые сроки ремонта – 50-60 суток, "но может и быстрее", в зависимости от результатов осмотра.

По состоянию на вторник, 19 января на Славянской ТЭС в работе находится только один энергоблок - №3 с нагрузкой 59 МВт. В "Донбассэнерго" подчеркнули, что ТЭС несла повышенную нагрузку на протяжении всего IV квартала 2020 года и с начала 2021-го вследствие смещения ремонтной кампании на АЭС.

"Донбассэнерго" владеет Старобешевской (расположена на оккупированной территории) и Славянской ТЭС суммарной установленной мощностью 2880 МВт, в т.ч. мощность СлТЭС составляет 880 МВт. В марте 2017 года генкомпания заявила о потере контроля над работой Старобешевской ТЭС, а также части структурных единиц, расположенных на временно неподконтрольной территории.

ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,86% акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству.

Напомним, недавно "НЭК "Укрэнерго" сообщило о критической ситуации с запасами угля на складах украинских ТЭС. С ноября прошлого года по состоянию на 18 января объемы этого ресурса уменьшились в 5,2 раза.

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