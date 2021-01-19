"НЭК "Укрэнерго" сообщает о критической ситуации с запасами угля на складах украинских ТЭС. С ноября прошлого года по состоянию на 18 января объемы этого ресурса уменьшились в 5,2 раза.

Об этом информирует пресс-служба компании.

"Сложилась критическая ситуация с запасами угля на складах ТЭС. В частности, по состоянию на 18 января, запасы угля на ТЭС (всех марок) с начала ноября 2020 года уменьшились в 5,2 раза до 487,5 тыс. тонн, из них газового угля - в 7,5 раза до 283,6 тыс. тонн, антрацитового - на 44,4% до 203,9 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

В течение последней недели, когда из-за резкого снижения среднесуточной температуры воздуха произошло увеличение потребления энергии на 16%, а также значительное увеличение нагрузки в энергосистеме, особенно в пиковые часы (18:00-19:00) - с 21,2 ГВт (14 января) до 22,6 ГВт (17 января), все блоки ТЭС работали на угле.

В связи с этим, начиная с понедельника, 18 января, была запущена работа дополнительных шести блоков трех ТЭС (Углегорская ТЭС, Змиевская ТЭС, Трипольская ТЭС) на резервном топливе - газе. Их суммарная мощность составляет 1200 МВт.

Также с 15 января к сети подключен энергоблок №5 Запорожской АЭС (мощность 1000 МВт), а также продолжена работа энергоблока №1 ЗАЭС до конца суток 22 января, хотя он должен был быть отключен от сети 15 января.

"Поэтому для прохождения этого сложного периода с целью сбалансирования энергосистемы и покрытия дополнительной нагрузки была увеличена генерация ГЭС и ГАЭС. В частности, среднесуточное производство ГЭС по сравнению с прошлой неделей возросло на 30%, а также повышены нагрузки ТЭС - их среднесуточное производство увеличилось на 6%", - добавили в "Укрэнерго".

Кроме того, с 18 января Беларусь начала предоставлять аварийную помощь энергосистеме Украины.

"18 января для покрытия дополнительной нагрузки в ОЭС Украины предоставляется аварийная помощь из Беларуси: с 10:00 до 11:00 часов - в объеме 100 МВт, в дальнейшем - более 200 МВт в час", - говорится в сообщении.

В то же время в "Укрэнерго" отметили, что никаких отключений каких-либо категорий потребителей за прошлую неделю и по состоянию на данный момент не было, графики ограничения мощности (ГОМ) и аварийного отключения (ГАО) промышленных предприятий не применялись и пока не планируются к применению.

Напомним, недавно в компании опровергли информацию о готовящихся в Украине веерных отключениях электроэнергии.

Ранее мы писали, что в мае 2020 года Министерство энергетики и защиты окружающей среды полностью отказалось от поставок электроэнергии из Беларуси и России в 2020 году. Запланированный ранее объем импорта уже был исчерпан. Однако в этом году украинским властям пришлось обратиться за помощью в поставках электроэнергии к Беларуси.