Пресс-служба Министерства образования и науки Украины прокомментировала сообщения о планах прекратить во многих школах набор учеников в 10-11-е классы. В МОН по сути переложили ответственность за это решение на местные органы власти.

Заявление ведомства содержится в официальном ответе на запрос издания "Главред".

В министерстве напомнили, что формирование сети коммунальных учреждений общего среднего образования и зачисления учащихся в такие заведения - это компетенция органов местного самоуправления.

"Законом Украины ст. 34 "О среднем образовании" установлено, что сеть учреждений общего среднего образования формируется в соответствии с законодательством с учетом социально-экономической и демографической ситуации, а также в соответствии с культурно-образовательными и другими потребностями территориальной общины и/или общества", - написала пресс-служба МОН.

Как писала "Страна", в малых городах с населением меньше 50 тысяч вообще не будет лицеев, где сохраняются старшие классы. Таковы норма Закона "О полном общем среднем образовании", который был принят в прошлом году и начал внедряться с 2021 года.

Также в министерстве добавили, что образование должно быть доступно для всех независимо от национальности и места жительства.

"Основными задачами формирования и функционирования образовательной сети являются: обеспечение доступности качественного образования для всех граждан независимо от национальности, пола, социального происхождения и имущественного положения, отношения к религии, места жительства и состояния здоровья; обеспечение системности и непрерывности предоставления образовательных услуг (дошкольное, общее среднее и внешкольное образование); эффективное использование ресурсов (кадровых, инфраструктурных, финансовых, материально-технических и т.д.)", - говорится в ответе министерства.

В МОН заявили, что решение о создании, реорганизации, ликвидации или перепрофилировании учреждения общего среднего образования принимает его учредитель. А в основном это органы местного самоуправления.

Кроме того, в МОН сказали, что обучение школьников по программам двенадцатилетнего полного общего среднего образования для профильного среднего образования начнется с 1 сентября 2027 года.

В ведомстве отметили, что в условиях административно-территориальной реформы развитие образования в общинах должно осуществляться на основе:

сохранения и развития существующей сети учреждений образования (ИРЦ, ЦПР и т.д.) с целью обеспечения доступности и бесплатности образования и развития всех видов образования;

сохранения и развития материально-технической базы учреждений образования учреждений образования, недопущения нецелевого использования или изменения целевого назначения их недвижимого и движимого имущества;

обеспечения территориальной доступности дошкольного и полного общего среднего образования путем продолжения процессов формирования сети опорных учебных заведений, организации подвоза соискателей образования и педагогических работников, создания (сохранения) пансионов, организации питания в соответствии с действующим законодательством;

надлежащей организации управленческих процессов и принятия решений в сфере образования в условиях административно-территориальной реформы;

сохранения и развития кадрового потенциала учреждений образования;

обеспечения организации образовательного процесса с соблюдением требований стандартов образования, лицензионных условий в сфере образования, создания безопасного и инклюзивного образовательного среды, в частности создания инклюзивных классов, привлечения к организации образовательного процесса ассистентов учителей и учащихся (детей).

Наконец, в министерстве добавили, что с целью обеспечения доступности полного общего среднего образования собираются подать на рассмотрение Кабмина законопроект о внесении изменений в законодательство для расширения возможностей органов местного самоуправления быть учредителями лицеев, сеть которых обеспечивает получение полного общего среднего образования.

Член парламентского комитета по вопросам образования и науки Юлия Гришина (фракция "Слуги народа") подтверждает в разговоре со "Страной", что депутаты хотят пересмотреть нормы об открытии лицеев в небольших населенных пунктах.

"Сейчас мы анализируем этот закон, идет кропотливая работа и комитета, и министерства, как должен реализоваться этот закон. Мы действительно видим, что есть много жалоб, много обращений от местных властей по поводу лицеев. Лицеи являются наиболее проблемной точкой этой реформы. И особенно в регионах. Если в Киеве в лицеи все дети попадут, то в регионах, где меньше 50 тысяч населения, не должны открываться лицеи, и это основной корень проблемы", - говорит нардеп.

По её словам, уже разработан законопроект, который предусматривает коррекцию норм закона по лицеям.

"Нужно снижать порог по численности населения. Нужно обязательно отрегулировать эту ситуацию. И у нас недавно было обсуждение совместно с министерством, чтобы принять такой законопроект и дать возможность создавать лицеи в маленьких городах. И я с этим согласна. Министр говорил, что он много регионов посетил, были совещания, везде звучала эта проблема. Нужно ее убирать. И я поднимаю этот вопрос в комитете. И думаю, что мы откорректируем ситуацию", - говорит Юлия Гришина.

Депутат-мажоритарщик из Винницкой области Лариса Билозир также инициирует пересмотр этой нормы.

"Этот проект просто необходим. Все наши представители сферы образования говорят, что надеются на то, что требования по 10-11 классах будут пересмотрены", - говорит она. Депутат за то, чтобы обязательно оставили 10 и 11 классы для всех опорных школ.

Ранее "Страна" разбиралась, почему в украинских школах уже с этого года начнут массово закрывать набор в старшие классы.

Мы также сообщали, что закон, который запрещает большинству школ в Украине обучать старшеклассников, могут пересмотреть.