20 января 78-летний демократ Джо Байден вступает в должность президента США.

Он был известен как один из самых молодых американских сенаторов - выиграл выборы в 29 лет. А теперь - самый пожилой президент США среди впервые избранных.

Именно в силу возраста Байден в качестве политика видел разные эпохи истории ХХ века. В том числе общался с высшим руководством СССР - генсеком Брежневым, премьером Косыгиным и позже - с главой МИД Громыко (известным на Западе как "Мистер Нет").

"Страна" разбиралась, как Джо Байден вообще попал во власть и какой путь он прошел до своего президентства.

Внук нефтяника и сын автодилера

Байден родился в семье потомков ирландских католиков во время Второй мировой войны. Его прадед, Эдвард Ф. Блюитт, был членом Сената Пенсильвании, а дед жил на широкую ногу, руководя одним из подразделений нефтяной компании American Oil.

То есть будущий президент США родился в весьма богатой семье, которая уже тогда входила во властные структуры.

В детстве Байден сильно заикался. В своей автобиографии "Обещания, которые необходимо сдержать" он вспоминал, что из-за этого в школе его дразнили "Джо impedimenta" (Джо Тормоз). Но к тридцати годам заикание практически прошло.

Джо Байден в 10-летнем возрасте

Интересно, что через многие годы уже престарелому Байдену его оппонент Дональд Трамп даст кличку "Сонный Джо" - за его периодические "зависания" во время публичных мероприятий.

Но вернемся к семье политика. Отец Байдена унаследовал приличное состояние.

Правда, сам он оказался бизнесменом сперва не слишком удачным. Финансовый кризис, а также провальные попытки открыть собственный бизнес разорили семью. Поэтому, когда Джо Байдену было 10 лет, его семья в поисках заработка перебралась в другой штат - Делавэр. Байденам тогда пришлось оставить дом и перебраться в недорогую квартиру, поближе к дедушке и бабушке по материнской линии.

На новом месте отец Байдена стал менеджером в автосалоне. В конце концов он стал успешным продавцом автомобилей и финансовое положение семьи улучшилось. Байдены переехали в собственный дом в Уилмингтоне - самый крупный город штата Делавэр.

Позже, когда сын станет сенатором, Байден-старший бросит торговлю подержанными машинами, чтобы не портить имидж молодого парламентария. Вместо этого он занялся торговлей недвижимостью, в чем скоро преуспел.

Джо Байден и его отец Джозеф Робинетт Байден-старший

У Байдена есть два брата - Френсис и Джеймс Брайан, а также сестра Валери Оуэнс. Фрэнсис был девелопером недвижимости в США, Джеймс занимается медицинским бизнесом.

(Слева направо) Френсис Байден, Джеймс Брайан, Валери Оуэнс

Ранее "Страна" рассказывала о жене Байдена Джилл и о том, как они познакомились.

Учеба и поход в политику

Джо Байден стремился вернуть былое положение семьи. Он попал в частную подготовительную школу "Академия Арчмер". Позже учился не в самом престижном Делавэрском университете, который окончил в 1965 году со степенью бакалавра в истории и политологии.

В 1968 году Байден окончил юридическую школу Сиракузского университета в штате Нью-Йорк, получив степень доктора права.

После этого он стал членом Демократической партии, одновременно работая адвокатом в ​​юридической фирме.

В 1970 году Байдена избрали в Совет графства Нью-Касл. С этого времени началась его профессиональная политическая карьера.

В 29 лет он баллотировался в Сенат от штата Делавэр. В итоге стал шестым самым молодым сенатором в истории США и занимал эту должность в течение 36 лет, переизбираясь несколько раз.

Новоизбранный сенатор Джо Байден в 1972 году

Байден, СССР и Россия

В качестве сенатора Байден побывал в Советском Союзе. Это произошло в 1979 году - то есть во времена Брежнева. Американец общался со своими коллегами из Верховного Совета СССР и встречался с главой правительства Алексеем Косыгиным.

По словам Байдена, они обсуждали заключение договора ОСВ-2 - об ограничении стратегических вооружений. Американский сенатор лоббировал подписание документа, которое, кстати, вскоре произошло - в том же году на встрече в Австрии его завизировали Леонид Брежнев и Джимми Картер.

Интересно, что сейчас команда Байдена собирается перезаключить подобные договора с Россией и отменить решения Трампа о выходе из них. То есть в этом смысле приоритеты политика по сокращению наступательных вооружений не поменялись.

В ходе этой поездки Байден побывал и в Ленинграде. Заметка об этом нашлась недавно в архивах советской прессы. Байден и другие сенаторы возложили цветы к монументу "Мать-Родина".

А сам будущий президент США заявил: "Человечество благодарно ленинградцам за их великий подвиг. Мир, завоеванный ими, должен стать целью нашей жизни". Кроме того, американцы сходили на экскурсию в Эрмитаж и Петергоф.

Отметим, что с точки зрения современных украинских фанатов Байдена, столь демонстративное почитание памяти советских людей, погибших во время войны - явная "зрада".

Впрочем, о каком-то "советизме" сенатора речи, конечно, не было. Много позже, когда Байден приезжал в Москву как вице-президент США, он вспоминал свой первый визит в Россию:

"Я привез группу сенаторов договориться по ограничению стратегических вооружений. Брежнев был очень болен и сразу ушел. А Косыгин тогда сказал нам: "Мы вам не доверяем, а вы нам. И у всех на то веские причины".

Восемь лет (с 1987 по 1995 год) будущий президент США возглавлял судебный комитет в Сенате. И в этом статусе снова побывал в Советском Союзе.

В 1988 году он встретился с министром иностранных дел Андреем Громыко. Общались опять о сокращении вооружений - речь шла о ратификации уже подписанного договора по ракетам малой и средней дальности, как Сенатом, так и Верховным Советом.

То есть видно, что разоруженческая тематика была одной из основных у Байдена.

Он, кстати, был одним из главных оппонентов президента-республиканца Джорджа Буша-младшего, который в 2001 году вывел Америку из договора по противоракетной обороне с Россией. Байден эту идею называл "полным безумием".

Кстати, эта риторика в целом совпадала с тем, как оценивали шаг Буша в Москве. Тогда и позже Путин многократно повторял, что именно отказ США от сдерживающих договоров (а также расширение НАТО) стали причинами антизападного разворота России.

В то время Байден уже возглавлял комитет Сената по международным делам и вплотную занимался иностранной политикой. В том числе и Россией.

В 2010 году Байден был одним из идеологов так называемой перезагрузки между странами (отношения испортились после войны в Грузии). Он встречался с президентом Дмитрием Медведевым и премьером Владимиром Путиным, обсуждая, среди прочих, вступление России в ВТО и разблокировку торгово-экономических отношений.

В прессе тогда ходили слухи, что в ходе этого визита Байден пытался уговорить Медведева баллотироваться на второй срок, а Путина - оставить президентские амбиции. Также в 2011 году в России начались акции протеста на Болотной площади, на которых либеральная оппозиция выступила против намерений Путина идти на очередной президентский срок. Тогда же с ее представителями встречался Байден (как раз во время своей поездки в Москву).

Однако, как мы знаем, Путин в 2012 году снова стал президентом. То есть в этом смысле "миссия Байдена" провалилась. Равно как и вообще вся политика "перезагрузки" (целью которой было задобрить российскую элиту, увеличить вес Медведева и побудить его не уступать место Путину по окончанию своего срока).

Но важно зафиксировать два момента.

Первый - опыт перезагрузки с РФ, а еще раньше - с Советским Союзом - у нового президента США есть. И немалый.

Второй - его администрация имеет и другой опыт - в использовании "цветных революций". Это было видно и по Болотной, которую тогда поддерживали американцы. И, два года спустя, по украинскому Майдану, где Байден и его внешнеполитическая команда сыграли одну из центральных ролей.

Но об этом расскажем подробнее.

Байден и Украина

Из всех американских президентов Байден за последние 30 лет пожалуй лучше всех знает Украину.

Начал он заниматься нашей страной когда стал вице-президентом при Обаме.

Был это 2009 год - предвыборный в Украине. Попытки американцев убедить Тимошенко и Ющенко помириться и идти на президентские выборы одним фронтом окончились крахом и для Вашингтона стало понятно, что наиболее вероятным президентом является Виктор Янукович. С ним Байден и встретился во время визита в Киевом летом 2009 года и обронил фразу "я говорю с будущим президентом". Что в украинской политтусовке было воспринято как свидетельство того, что США не будут сопротивляться приходу к власти "пророссийского" Януковича, "благословив" его на президента.

Так собственно и произошло. Американцы быстро признали его победу на выборах, после чего избрали тактику по "приручению" Януковича, чтоб не дать ему сблизиться с РФ.

И эта тактика принесла определенные успехи. Во-многом благодаря уговорам американцев Янукович отказался от предложения Путина войти в Таможенный союз, а вместо этого начала переговоры о заключении Соглашения об ассоциаиции с ЕС. Это виделось США как ключевой элемент срыва плана Кремля по вовлечению Украины в свои интеграционные проекты.

И Байден играл во всем этом одну из ведущих ролей как коммуникатор с Януковичем.

Но все поменялось после того как Виктор Федорович решил резко развернуть курс и отказаться от переговоров о соглашении с ЕС. После этого Запад начал активно поддерживать протесты на Майдане.

Байден тут также был на передовой.

Именно он позвонил Виктору Януковичу после отказа подписывать соглашение об ассоцаиции. И прислал ему первую "черную метку".

"Вице-президент Байден выразил разочарование решением правительства Украины отложить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации и свободной торговли с ЕС... Вице-президент подчеркнул, что США продолжают поддерживать украинский народ и его надежду на европейскую интеграцию", - говорилось тогда в сообщении Белого дома.

Это произошло через два дня после начала Евромайдана. В ходе которого американские власти открыто встали на сторону оппозиции.

Следующий звонок Байдена Януковичу произошел 10 декабря - после того, как ситуация в центре Киева серьезно накалилась, произошло несколько столкновений, а Янукович побывал в Сочи у Путина. Вице-президент потребовал не разгонять протестующих и начать с ними диалог.

С тех пор тональность Байдена не менялась - он неизменно требовал от Януковича отвести силовиков с Майдана. А своей книге мемуаров "Пообещай мне, папа", бывший вице-президент позже вспоминал, как по сути предложил президенту Украины бежать.

"Я предупреждал его (Януковича - Ред.) в течение нескольких месяцев, что ему нужно вести себя сдержаннее с украинскими гражданами, но в ту ночь после трех месяцев демонстраций я сказал ему, что все кончено: ему нужно отзывать своих людей и уходить", — отметил он.

По словам политика, Янукович уехал на следующий день, а контроль над правительством "перешел в руки молодого патриота Арсения Яценюка".

О себя добавим - и под контроль самого Байдена, который с тех пор стал "отцом украинской демократии" и на этом основании по звонку Порошенко снимал неугодных себе чиновников. Например, генпрокурора Виктора Шокина, шантажируя Украину миллиардом долларов американской помощи (о чем он сам открыто признавался). А также давал украинскому президенту другие ЦУ, что зафиксировано на "пленках Деркача".

Вовлеченность Байдена в украинские дела постмайданных времен была просто запредельной. В Украине трудоустроился и сын вице-президента Хантер, который вошел в наблюдательный совет газодобывающей компании "Бурисма" экс-министра экологии Николая Злочевского. После чего против последнего закрыли уголовные дела. При этом Шокин заявляет, что на его снятии Байден настаивал именно из-за того, что он расследовал дела по "Бурисме". То есть - из чисто коррупционных мотивов (сам Байден говорит, что требовал снять Шокина, так как считал его препятствием для "реформы прокуратуры").

Трамп также заявлял, что заработки Хантера в Украине были коррупционной рентой семье Байденов со стороны Украины - но в итоге расследование по этому поводу ни у нас, ни в США так и не началось. Во многом - благодаря сильным позициям Демпартии в Украине и ее многочисленной клиентелле.

Официальное влияние Байдена на украинские дела закончилось в 2016 году, с избранием Дональда Трампа. Которому украинское руководство пыталось продать компромат на бывшего президента (это делал экс-генпрокурор Юрий Луценко - видимо, по поручению Порошенко). Но с этим как-то не сложилось.

Позже у Трампа требовали открыть дело на Байдена у Владимира Зеленского. Но тот устранился от этого процесса, и по итогу разыграть карту коррупции будущего президента в Украине не удалось. Хотя эта тема стала одной из центральных во время предвыборной кампании США - Трамп прямо обвинял семью Байдена в коррупционных сделках с Украиной и Китаем.

К слову, среди экспертов распространена точка зрения, что из-за этого лично Байден, став президентом не будет часто высказываться по украинской тематике - чтоб ему не поминали историю с сыном. Так ли это - проверим уже в ближайшем будущем.

При этом важно отметить, что именно при этом вице-президенте были подписаны Минские соглашения, которые Байден лично призывал исполнить на заседании Верховной Рады. В своей речи он предлагал Украине дать автономию Донбассу и приводил в пример США, где у штатов очень широкие полномочия.

Позже он крайне жестко реагировал на попытки Порошенко обострить конфликт с Россией. То есть и здесь его парадигма не меняется долгие годы - Байден за снижение военной эскалации с Россией. Что, конечно, плохая новость для украинских сторонников "хорватского" или "карабахского" сценариев.

"Страна" ранее уже подробно анализировала перспективы американской политики в отношении Украины при Байдене-президенте.

Но вернемся к политической биографии Байдена.

Как плагиат сбил Байдена с президентской гонки

Несколько раз Байден пытался стать президентом. Впервые он принял участие в президентской гонке в 1988 году. Политическая обстановка в тот год была очень благоприятной для Байдена, но расклад изменил скандал с плагиатом.

На дебатах в штате Айова Джо Байден произнес речь, в заключение которой сказал: "Я тут подумал, почему Джо Байден первый из всей своей семьи поступил в университет?... Почему они (его предки - Ред.) не могли учиться? Не потому, что они не были умнее. И не потому, что они работали не так усердно. А потому, что у них не было устойчивой платформы под ногами".

Эти слова произвели впечатление на аудиторию, однако оказалось, что они принадлежали англичанину Нилу Кинноку, который тогда возглавлял лейбористскую партию Великобритании.

Когда стало известно, что часть предвыборной речи списали без упоминания настоящего автора, в прессе поднялся скандал и вскоре Джо Байден снял свою кандидатуру. Но его желание попасть в Белый дом не исчезло.

Перед президентскими выборами 2008 года Байден снова боролся за выдвижение своей кандидатуры от Демократической партии, но в итоге снялся с праймериз, когда понял, что партия сделала ставку на другого кандидата.

Он сконцентрировался на выборах на новый срок в Сенат, но после того, как в выборах победил Барак Обама, который сделал Байдена вице-президентом, он ушел в отставку из Сената.

В 2012 году Барака Обаму и Джо Байдена переизбрали в качестве президента и вице-президента США.

После победы Дональда Трампа в 2016 году Джо Байден ушел из Белого дома преподавать студентам международную дипломатию в Университете Пенсильвании, а также возглавил центр "Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement", который занимался дипломатией, внешней политикой и национальной безопасностью.

В 2021 году он выдвинул свою кандидатуру от Демократической партии и на этот раз выиграл праймериз. Чему многие тогда удивлялись: ведь сперва с большим перевесом побеждал социалистически настроенный Берни Сандерс. А Байден был только на четвертой позиции. Но на последнем этапе гонки он вырвался вперед.

Тогда в Америке раздавались голоса, что спонсоры Демпартии не хотели выдвигать слишком "красного" Сандерса, который обещал чрезмерно повысить налоги для богатых. И остановились на вхожем в элиты и Байдене. В результате против Сандерса была развернута кампания в близких к демократам СМИ, а результаты первых праймериз вызвали много пересудов относительно их честности.

Кстати, та же странная история произошла и на самих выборах президента. Сначала уверенно лидировал Трамп, но затем внезапно вырвался вперед Байден. Его штаб заявлял, что это произошло из-за голосования по почте (подсчет этих голосов начался позже. А Трамп - о махинациях. По итогу впервые в истории США столь массово заговорили о фальсификациях выборов: вбросах бюллетеней, голосовании "мертвых душ".

Это вызвало масштабный политический кризис в стране, который привел штурмом Капитолия силами трампистов и переходом Вашингтона на осадное положение. И Джо Байден - первый президент США, который приходит к власти именно таким образом - в окружение десятков тысяч солдат с беспрецедентными мерами безопасности.

Джо Байден после победы на выборах 2020 года