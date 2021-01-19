Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного суда (КС).

Об этом во вторник, 19 января, информирует пресс-служба КС.

"Согласно части девятой статьи 24 закона Украины "О Конституционном суде Украины" судье Конституционного суда о подозрении в совершении уголовного преступления сообщает генеральный прокурор или лицо, осуществляющее его полномочия. Это делает неправомерным осуществления этой процессуального действия кем-либо из других лиц", - говорится в сообщении.

"В связи с этим, вызывает удивление и беспокойство информация, обнародованная на сайте Государственного бюро расследований о том, что "... следователи Государственного бюро расследований по согласованию с и.о. генерального прокурора сообщили о подозрении судье Конституционного суда Украины, который осуществляет административные функции его главы, 28 декабря 2020 года в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний)", - добавили в пресс-службе суда.

В суде также заявили, что информация об обеспечении Госбюро расследований исполнения указа президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому председатель КС Александр Тупицкий в течение двух месяцев не имеет права выполнять полномочия судьи КС и не имеет права находиться в помещении суда, не соответствует действительности.

"Исходя из содержания указа президента Украины "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины" № 607/2020 Тупицкий А.Н. отстранен от должности судьи Конституционного суда Украины сроком на два месяца. Такое отстранение не лишает его статуса судьи Конституционного суда Украины и его главы. Текст упомянутого указа не содержит никаких указаний или запретов по допуску судьи Конституционного суда Украины Тупицкого А.Н. в здание Конституционного суда Украины", - говорится в заявлении.

Напомним, Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины для вручения подозрения, однако не пришел и не предоставил документов об уважительности причин неявки.

После этого 29 декабря Зеленский созвал заседание СНБО, чтобы отстранить главу КСУ. Затем он подписал указ об отстранении Александр Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца.

В ответ на это Конституционный суд заявил, что отстранение Тупицкого президентом противоречит Конституции Украины. Для принятия решения об увольнении судьи КС, согласно Конституции Украины, необходимы по меньшей мере 12 голосов судей КС. В противном случае судья продолжает выполнение обязанностей.

Сегодня Госбюро расследований сообщило о подозрении Тупицкому по двум статьям.