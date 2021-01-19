Министр финансов Сергей Марченко заявил, что после достройки и запуска российского трубопровода "Северный поток-2" наша страна будет терять около 1,5 миллиардов долларов ежегодно.

Об этом глава Минфина сказал 15 января в интервью австрийской ежедневной газете Der Standard, опубликованном на сайте ведомства.

Журналист издания поинтересовался, какие финансовые последствия грозят Киеву, который выступает против "Северного потока - 2".

"Мы потеряем свои транзитные возможности, наша инфраструктура будет простаивать. Это потеря ресурсов и потеря рабочих мест - всего примерно 1,5 миллиарда долларов в год", - ответил Марченко.

Как писала "Страна", во вторник США ввели новые санкции против "Северного потока - 2". Однако в Евросоюзе заявили, что не могут мешать строительству трубопровода.

В ЕС сопротивляются давлению США не только заявлениями, но и делом. Так, в Германии создан экологический фонд для обхода санкций.