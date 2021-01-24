В МОЗ рассказали украинкам, как вовремя выявить рак шейки матки
В понедельник, 18 января, началась всемирная неделя информирования о раке шейки матки. В связи с этим украинкам напомнили, что симптомы этой опасной болезни могут быть неочевидными или вообще отсутствоваться.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.
Наиболее распространенные среди симптомов рака шейки матки:
- нетипичное вагинальное кровотечение, в том числе после менопаузы, после полового акта или между регулярными менструациями;
- изменения вагинальных выделений;
- боль или дискомфорт во время полового акта;
- непонятная боль в пояснице или между тазобедренными костями.
Такие симптомы могут свидетельствовать и о других болезнях, но крайне важно вовремя обратится к врачу при любом из них. предупрдеть рак шейки матки можно с помощью регулярных обследований, вакцинации против вируса папилломы человека и лечения предраковых состояний.
Напомним, в Минздраве объяснили украинкам, как распознать и лечить рак груди. Также врачи рассказали о профилактических исследованиях, которые необходимо проходить регулярно.
Также сообщалось, что в ЦОЗ рассказали, как можно появления рака шейки матки. Важно делать регулярные обследования и вакцинировать детей от вируса папилломы человека.