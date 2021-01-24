В понедельник, 18 января, началась всемирная неделя информирования о раке шейки матки. В связи с этим украинкам напомнили, что симптомы этой опасной болезни могут быть неочевидными или вообще отсутствоваться.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

Наиболее распространенные среди симптомов рака шейки матки:

нетипичное вагинальное кровотечение, в том числе после менопаузы, после полового акта или между регулярными менструациями;

изменения вагинальных выделений;

боль или дискомфорт во время полового акта;

непонятная боль в пояснице или между тазобедренными костями.

Такие симптомы могут свидетельствовать и о других болезнях, но крайне важно вовремя обратится к врачу при любом из них. предупрдеть рак шейки матки можно с помощью регулярных обследований, вакцинации против вируса папилломы человека и лечения предраковых состояний.

Напомним, в Минздраве объяснили украинкам, как распознать и лечить рак груди. Также врачи рассказали о профилактических исследованиях, которые необходимо проходить регулярно.

Также сообщалось, что в ЦОЗ рассказали, как можно появления рака шейки матки. Важно делать регулярные обследования и вакцинировать детей от вируса папилломы человека.