В пятницу, 22 января, день в целом пойдет благоприятно. На представителей многих знаков Зодиака обрушатся рутинные дела и хлопоты, но при желании их поток можно будет уменьшить и выкроить время для себя.

Сегодня день благоприятен для того, чтобы услышать свой голос, свои настоящие желания, стремления и страхи.

Овен (21.03 - 20.04)

Овнам день принесет хлопоты, но часть из них будут приятные. К вечеру постарайтесь выделить время для отдыха и перезагрузки после рабочей недели. Насладитесь тишиной и одиночеством, если у вас активная работа, связанная с общением с людьми, либо же, наоборот, встряхнитесь и отправляйтесь на прогулку или встречу с друзьями, если, у вас удаленная работа и ограниченные коммуникации. Смысл - изменить привычную обстановку и ритм жизни на вечер.

Телец (21.04 - 21.05)

У Тельцов перед выходными забрезжит надежда. Волнующий вас вопрос, который давно не давал покоя, похоже, получил шанс разрешиться. Это не произойдет внезапно, как по взмаху волшебной палочки, но вы увидите "свет в конце тоннеля" и направление, куда нужно двигаться. Дальше все будет зависеть от ваших усилий и способности обращаться за помощью, но вам уже будет ясно, что нужно делать.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Для Близнецов пятница принесет какое-то небольшое, но приятное открытие. Возможно, выяснится, что окружающие относятся к вам с большей теплотой и любовью, чем вы думали. Либо же появится повод, подтверждающий, что вы настоящий профессионал в своей нише. Если вам удалось заметить что-то подобное - не забудьте себя похвалить и отпраздновать. Пусть это будет хотя бы маленькое поощрение.

Рак (22.06 - 22.07)

У Раков пятница может принести тревогу. Ее будет больше, чем обычно. Правда, если копнуть поглубже, может оказаться, что она необоснованная. В этом случае вам стоит задуматься о том, чтобы хорошо отдохнуть и привести свое равновесие в порядок, иначе вы будете бесконечно подставлять новые причины под базовую тревожность, которая засела внутри вас.

Лев (23.07 - 23.08)

Для Львов пятница - идеальный день, чтобы набраться решимости и изменить то, что давно вас не устраивало. Не нужно бросаться в омут с головой, достаточно будет, если вы себе пообещаете, что твердо решили, что по-старому больше не будет. С этого момента приближайте новое крошечными, но неотступными шагами. Ведь говорят, что дело не в том, чтобы в одночасье избавиться от старого, а чтобы вырастить новое, которое заменит то, что вам уже не подходит.

Дева (24.08 - 23.09)

Девы в целом довольно неплохо проведут пятницу - без конфликтов и форс-мажоров. Окружающие будут легко идти вам навстречу, если почувствуют ваш положительный и конструктивный настрой. Вечером можно запланировать дела на ближайшие выходные. При этом обязательно внесите туда приятные вам пункты, а уже потом - дела и хлопоты.

Весы (24.09 - 23.10)

У Весов сегодня ожидается творческий подъем. Вы будете способны созидать абсолютно в любой сфере. Будь то необычный завтрак, креативное решение на работе или селфи с фантазией. Ловите идеи за хвост, записывайте интересные мысли. Сегодня - вы портал, через который проходят новые мысли и образы.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионы проведут день достаточно легко и расслабленно, если зададутся такой целью. Обстоятельства и окружающие позволят это сделать. Дело будет в том, можете ли себе это позволить вы сами, ведь привычка тащить на себе сто дел и думать о ста проблемах сразу, может помешать вам отдохнуть, даже, если уже назрела такая потребность.

Стрелец (23.11 - 21.12)

День для Стрельцов может начаться непросто, но к его окончанию есть шанс вынести что-то ценное. Это может быть новое осознание себя или текущей ситуации, новый подход в решении надоевших проблем. Изменить "минус" на "плюс" и выйти из водоворота рутинных событий с трофеем получится только, если вы услышите себя. А для этого понадобится немного тишины и честности.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам сегодня придется решать много мелких и крупных дел. Хлопоты поглотят много вашего времени. При этом, если будет пауза остановиться и отдохнуть, подумайте, а точно ли все проблемы требуют непосредственно вашего участия. Возможно вам мешает жить обманчивая мысль, что вы должны всех спасти и без вас ничего не получится.

Водолей (21.01 - 19.02)

У Водолеев день пройдет в предвкушении каких-то близких радостных и интересных событий. В таком настроении переживать рядовые мелкие неприятности и невзгоды будет легче. Это прекрасно, только постарайтесь, чтобы на волне эйфории не проскочить проблемы, которые нужно решать. Например, нормализовать рабочий ритм так, чтобы оставалось достаточно времени для сна, отдыха и физической активности.

Рыбы (20.02 - 20.03)

Пятница - хороший день для практики благодарности. Выделите немного времени и уютного пространства для себя и перечислите за что вы можете быть благодарными прямо сейчас. Подумайте, кому из людей вы можете сказать "спасибо". Напишите небольшое письмо благодарности такому человеку на бумаге. Его не нужно отправлять, просто опишите, что ценного он принес в вашу жизнь.