В немецкой федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания создан фонд, который будет способствовать достройке российского трубопровода "Северный поток - 2".

Об этом сообщает Suddeitsche Zeitung со ссылкой на заявление министра энергетики земли Мекленбург - Передняя Померания Кристиана Пегеля.

Министерство юстиции признало правоспособность фонда, что, по словам министра, заложило основу для дальнейшей работы организации.

О планах по созданию некоего климатического фонда стало известно в начале декабря. Тогда говорилось, что фонд против изменения климата, созданный региональными властями, будет заниматься проблемами экологии. А "Северный поток - 2" войдет в сферу его работы как "важнейший элемент для защиты окружающей среды в Мекленбурге - Передней Померании", после чего фонд "приложит все усилия, чтобы способствовать завершению проекта".

Для этого фонду нужно будет создать коммерческое предприятие, которое примет участие в строительстве трубопровода. С юридической точки зрения немецкие компании, участвующие в проекте, будут предоставлять услуги этому фонду, а уже он - российской стороне. Таким образом, ни одна немецкая компания не будет взаимодействовать с "Северным потоком - 2" напрямую и на них не будут распространяться санкции.

В начале января за создание экологического фонда проголосовал парламент федеральной земли. Премьер-министр региона Мануэла Швезиг во время заседания парламента заявила, что власти по-прежнему считают строительство газопровода целесообразным и важным для энергоснабжения не только Германии, но и всей Европы.

Между тем 19 января США расширили санкции в отношении предприятий, участвующих в строительстве трубопровода "Северный поток - 2". Под ограничения попало судно-трубоукладчик "Фортуна".