Во время пандемии коронавируса и эпидемии острые респираторных заболеваний медицинским работникам нужно особенно внимательно соблюдать профилактические меры, чтобы избежать заражения от пациентов и распространения инфекции.

Прежде всего к таким мерам относится использование средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Об это сообщает Центр общественного здоровья МОЗ на своей странице в Facebook.

"При проведении ухода за пациентами СИЗ используются отдельно или в комбинации. В медицине их применяют для защиты слизистых оболочек, дыхательных путей, кожи и одежды от контакта с возбудителями инфекции. СИЗ выбирают учитывая характер взаимодействия с пациентом и потенциальный путь инфицирования", - рассказали в МОЗ.

В частности, если предполагается прямой контакт с кровью или другими биологическими жидкостями, нужно использовать перчатки. Также их используют, если подразумевается прямой контакт с пациентами, которые инфицированы патогенами, которые передаются контактным путем и при работе с очевидно или потенциально загрязненной оборудованием, которое используется при уходе за пациентами и поверхностями.

В некоторых случаях медработникам нужно надевать специальные защитные очки. Личные очки и контактные линзы не считаются СИЗ.

Кроме того, медработники должны носить маски при контакте с пациентами и / или биологическими выделениями от них и при выполнении процедур и манипуляций, требующих стерильности. Респираторы необходимо использовать только после прохождения теста на плотность прилегания к лицу (фит тестирования), в частности:

в УЗ, оказывающих помощь больным туберкулезом;

во время оказания помощи в условиях палаты изоляции пациентов с аэрогенным инфекцией пациентам с подозрением / подтвержденными корью, независимо от иммунного статуса, а также с подозрением / подтвержденной ветряной оспой, если отсутствуют вакцинации, приобретенный вследствие перенесенной болезни иммунная защита или если вакцинации статус медицинского работника неизвестен;

пациентам на инфекционное заболевание с преимущественно или изредка воздушным путем инфицирования, при условии длительного контакта и отсутствия эффективной деконтаминации воздуха;

в ходе выполнения аерозольгенеруючих процедур у пациентов с инфекционными заболеваниями, для которых характерен воздушный путь инфицирования или неизвестными путями передачи / инфицирования.

"Помните, что для правильного использования и снижения рисков инфицирования необходимо знать последовательность надевания СИЗ. Их надевают в такой последовательности: халат - маска или респиратор - защитные очки или щиток - перчатки", - рассказали в МОЗ.





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