Прошлой зимой в Черновицкой области на берегу Днестра ученые нашли зуб мамонта, которому приблизительно 300 тысяч лет. Фотографии этого археологического открытия появились только сейчас.

Об этом сообщает "Укринформ".

По словам профессора кафедры физической географии, геоморфологии и палеогеографии Черновицкого университета Богдана Ридуша, у его научной группы в распоряжении есть останки разных мамонтов.

"Из того, что уже опубликовано, у нас есть находка так называемого Хазарского мамонта (лат. Mammuthus trogontherii chosaricus), его зуб. Это один из предков обычного Шерстистого мамонта, который жил около 300 тысяч лет тому назад. Его нашли вблизи палеолитической стоянки на Днестре Молодова V", - сказал ученый.

Благодаря этому открытию появились основания полагать, что древнейшие слои этой стоянки могут быть старше, чем 50-60 тысяч лет.

По словам ученого, найденный зуб нашли прошлой зимой. Из-за низкого уровня воды в Днестре именно в это время лучше всего проводить научные исследования.

"У нас на территории области известны несколько опорных, то есть хорошо исследованных многослойных палеолитических стоянок. Самая известная из них - это Молодова V. Она находится в долине Днестра. Этот зуб мы нашли прошлой зимой. Уровень водохранилища упал, была также теплая зима, и мы ездили смотреть разрез этой стоянки. Там нашли много интересных останков. Кроме зуба мамонта, мы нашли и несколько зубов лошадей, которым также около 300 тысяч лет. Они отличаются по размерам и по морфологии от нынешних лошадей", - добавил Ридуш.

По его словам, найденный зуб является древнейшей находкой останков мамонта, которую удалось когда-либо обнаружить на территории области. После проведения всех необходимых исследований объект может быть передан в природоведческий музей ЧНУ.

Напомним, ранее в Якутии откопали скелет мамонта в шкуре, с шерстью и мягкими тканями.

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