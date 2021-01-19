В Вашингтоне, где 20 января пройдет инаугурация Джо Байдена, накануне церемонии развернули специальные подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Береговой охраны США. Также в столицу прибывает Нацгвардия США.

Об этом пишет сайт вашингтонской радиостанции WTOP.

Береговая охрана сектора штата Мэриленд и столичного региона с использованием нескольких десятков катеров сейчас патрулирует водное пространство рек Потомак и Анакостия в пределах округа Колумбия. Ее задача состоит в том, чтобы не допустить захода в закрытую зону каких-либо плавсредств.

Для патрулирования привлечены также специальные отряды, как Атлантическая ударная группа, готовая реагировать на инциденты, связанные с применением оружия массового уничтожения.

На берегах реки Потомак размещены синие палатки с оборудованием для дезактивации (то есть удаления радиоактивных веществ с поверхности) сотрудников, оказывающих первую помощь высокопоставленным лицам и другим людям в случае химической, биологической или радиологической атаки.

Береговая охрана также использует дистанционно управляемых роботов для осмотра подозрительных плавсредств. Привлечены служебные собаки для поиска взрывчатых веществ.

В Вашингтон продолжают стягиваться подразделения Нацгвардии США для обеспечения порядка во время инаугурации. Всего в американскую столицу должны прибыть до 25 тысяч бойцов Нацгвардии.

По сообщению столичных властей, к обеспечению порядка будет привлечен весь личный состав полиции округа Колумбия - 5,8 тысяч человек. Задействованы также подразделения транспортной полиции.

Операцией по обеспечению безопасности во время инаугурации будет руководить Секретная служба США.

Кроме того, задействовано большое количество агентов ФБР. Их численность не разглашается.

Тем временем центр Вашингтона полностью блокирован. Усилена охрана у всех 50-ти зданий госучреждений. Не работают станции метро в центральных районах столицы. Перекрыты главные мосты через реку Потомак.

Как писала "Страна", до того, как Байден займет свой пост, ядерные чемоданчики будут у них обоих президентов - уходящего и избранного.

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