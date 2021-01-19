В среду, 20 января, погода не даст расслабиться украинцам. Пока запад будет засыпать дождь со снегом, восток продолжат "кусать" крепкие морозы. Лишь в южных регионах будет умеренно холодно.

Прогноз погоды подготовил Украинский гидрометцентр.

Как видно из карты, в центральных, северных и восточных областях ночью ударят морозы от -16 до -24 градусов Цельсия. Днем они немного отпустят: столбики термометров поднимутся до -6...-15 градусов. При этом ожидается переменная облачность без осадков.

На западе ночью синоптики предсказывают -3...-9 градусов, днем - -4...+2. Но при этом весь запад Украины накроет снег с дождем.

На юге ночью тоже будет довольно морозно - до -15 градусов. Зато днем воздух прогреется до -1...-5 градусов.

В Киеве ночь выдастся холодной, с температурой -17...-19 градусов. Днем потеплеет до -9. Сквозь облака будет проглядывать солнце.

Как писала "Страна", из-за крещенских морозов Украина увеличила отбор газа из хранилищ.

Мы также делали репортаж о том, что можно получить в пунктах обогрева Киева, как они работают и кто туда приходит.