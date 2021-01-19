Во вторник, 19 января, после ареста оппозиционного российского политика Алексея Навального, его фонд по борьбе с коррупцией опубликовал полнометражный фильм-расследование "Дворец Путина. История самой большой взятки". Речь в нем идет о дворце президента РФ Владимира Путина и его родственных связях.

Соответствующее видео обнародовано на официальном сайте фонда.

"Нам говорили, что это невозможно. Что это самая большая тайна, самый охраняемый в России объект. Но мы сильно старались и у нас получилось. Сегодня мы покажем вам главный путинский секрет — его дворец", - говорится в описании фильма.

В фильме рассказывается, что официальная площадь путинского дворца - 17 691 м.кв, а площадь участка под дворцовым комплексом - 68 гектаров. Но реальная площадь больше примерно в сто раз. На территории есть свой порт, охрана, церковь. Работает пропускной режим с собственным пограничным пунктом и бесполетная зона.

Все это стоило 100 миллиардов рублей. Дворец строился и содержится за счет двух государственных компаний России- Роснефть" и Транснефть, которые возглавляют друзья Путина - Игорем Сечин и Николай Токарев. Прилегающий участок принадлежит ФСБ, в сентябре 2020 года он был передан в аренду фирме, который принадлежит дворец якобы для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности, охоты и рыбалки.

Один из подрядчиков, работавший на обустройстве дворца, прислал ФБК детальный архитектурный план объекта. На нем видно, что во дворце есть цокольный и еще два этажа. На цокольном расположились спа-зона, массажная, косметологический кабинет, спа-капсула, парикмахерская, огромный бассейн, сауны, хамамы, купели и чаши для купания.

Также сообщается, что на территории находятся почти 300 гектаров виноградников, винные заводы и устричные фермы.

"Мы поняли много о том, кто такой Путин на самом деле. Человек, который буквально помешался на роскоши, золоте и мраморе и вообразил себя новым императором России. Заглянув внутрь дворца Путина, понятно становится все: он обезумел от безнаказанности и власти", - говорится в статье о фильме на сайте ФБК.

Казино во дворце Путина

Театр во дворце Путина

Кроме того, в расследовании идет речь о женщинах президента РФ. В частности говорится, что Светлана Кривоногих якобы родила Путину в 2003 году дочь Елизавету. У женщины и ее родственников во владении активы компаний, в частности 3% акций банка "Россия", а также огромные квартиры, яхта и курорт. Также сообщается об активах гимнастки Алины Кабаевой, об отношениях которой с Путиным ходили слухи.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков во время интервью Daily Storm прокомментировал новый фильм-расследование Навального: "Не знаком с расследованием. Однако могу сказать сразу, что пластинка эта старая. Много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике".

Напомним, Навальный сразу после ареста призвал россиян выходить на улицы с протестами.

Также сообщалось, что Навальный провел расследование своего собственного отравления, который подробно анализировала "Страна".