Президент Украины Владимир Зеленский 19 января встретился с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде, прибывшей в нашу страну с двухдневным визитом. На встрече стороны обсудили ситуацию на Донбассе.

Об этом передает пресс-служба Офиса президента.

В начале встречи глава государства поздравил Анн Линде со вступлением в должность действующего председателя ОБСЕ и заявил о важности для Украины сотрудничество с Организацией.

"Мы хотим поблагодарить от Украины всех представителей миссии ОБСЕ за то, что поддерживаете Украину, поддерживаете всегда наш суверенитет и нашу территориальную целостность", - сказал он.

Затем Зеленский выразил еще одну благодарность Анн Линде - на сей раз за ее позицию по поводу того, что завершение войны на Донбассе является приоритетом.

Президент сказал, что нужно активно поднимать вопрос возврата временно оккупированного Крыма. Именно с этой целью Украина инициировала создание международной площадки под названием "Крымская платформа".

"Для нас очень важно признавать, что и Крым, и Донбасс - это Украина", - добавил он.

На встрече, кроме главы государства, присутствовали руководитель Офиса президента Андрей Ермак, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Швеции Андрей Плахотнюк, глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук и первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко.

Зеленский заявил, что Украина выполнила все договоренности, достигнутые на встрече лидеров Нормандской четверки в декабре 2019 года.

Однако, по его словам, с другой стороны открыт только один КПВВ, остальные же пункты, построенные Украиной с гуманитарной целью, которые должны обеспечивать комфортные услуги людям, на оккупированной территории не открыты.

Также, по словам президента Украины, тормозится процесс взаимного возвращения удерживаемых лиц, блокируется доступ Международного комитета Красного Креста к задержанным и работа миссии ОБСЕ на оккупированной территории, разминирование и процесс разведения войск на новых участках, пожаловался Зеленский.

Однако он наблюдает подвижки в части устойчивого прекращения огня на Донбассе - ведь более шести месяцев действует режим тишины.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с деятельностью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Зеленский сообщил гостье об ожиданиях Украины от работы СММ ОБСЕ и сказал о необходимости усилить организационную способность миссии, ее технический потенциал и финансовое обеспечение.

Ранее "Страна" рассказывала о новом докладе Human Rights Watch, из которого ясно, что ситуация на Донбассе гораздо хуже, чем пытается представить Киев.