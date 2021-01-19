Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью "Стране" прокомментировал расследование нашего издания о подпольной VIP-вакцинации в Киеве на базе одной из частных клиник.

В частности глава МОЗ объяснил, как технически могли доставить в Украину вакцину Pfizer, которая требует сложных условий перевозки и хранения при температуре -70℃.

"Возможна ли доставку а Украину вакцины без соблюдения холодового режима в -70℃? Теоретически – могли достать ее из холодильника и перевезти при температуре +2 – +8℃. Так как после разморозки вакцинацию можно провести в течение 5 суток", - объяснил министр.

Однако в целом Степанов дал понять, что сомневается как в том, что вакцина настоящая, так и в том, что она была завезена из Израиля.

"Если вакцинация была, конечно, очень интересно посмотреть, как эти люди получат вторую дозу вакцины. Где-то в соцсетях прочитал такой комментарий: “Организаторов вакцинации при любых раскладах будут бить”, - заметил Максим Степанов.

И добавил: "На данный момент не существует достоверной информации, что эта якобы вакцина прибыла именно с Израиля", - заявил Степанов "Стране". - "Расследование покажет. Есть много версий, откуда ее привезли - и из Израиля, и с Европы".

Министр также прокомментировал расхожую версию о том, что партию вакцин перехватили по пути из Израиля в Палестину. "Нам еще не хватало в арабо-израильский конфликт влезть", - ответил Степанов.

По его словам, ни компания Pfizer, ни власти Израиля не связывались с украинским МОЗ по поводу подпольной вакцинации.

При этом глава МОЗ не имеет ничего против коммерческого рынка вакцинации в Украине.

"Он должен быть. Но по официальным правилам. Вакцинацию начнёт государство. Первый этап - пять групп риска. К примеру, я попадаю в пятую группу - от 18 до 55 лет. Нет сложных сопутствующих заболеваний. Таких, как я - сотни тысяч. В конечном итоге такую возможность вакцинировать предоставят всем желающим. Завтра какой-то бизнесмен за свои деньги захочет вакцинироваться вне очереди. Почему бы и нет? Но он будет понимать, что это одобренная вакцина и официально разрешенная государством услуга", - заявил Максим Степанов.

Степанов также сообщил, что МОЗ по поручению премьер-министра Дениса Шмыгали уже провело проверку клинику "Mediland", на базе которой проводили подпольную вакцинацию. Однако проверку провели лишь неделю спустя нашей первой публикации о VIP-вакцинах.

"Мы получили соответствующее поручение от премьер-министра, сразу отреагировали, сформировали группу, которая вышла на проверку. Результаты проверки будут в понедельник, 18 января (интервью записывалось 15-го января - Ред.). И мы говорим о проверке исключительно в рамках своих полномочий. Я хочу, чтобы было четкое понимание: мы не правоохранительные органы, не проводим следственные действия. Есть соответствующий план проверки, например, возможно ли в этой клинике вообще проводить вакцинацию", - ответил министр.

Правда, так и не смог объяснить, что конкретно проверяло МОЗ в клинике. А на вопрос, почему произошла такая задержка с проверкой (за неделю в клинике уже могло не остаться никаких следов подпольной вакцинации), Степанов ответил так: "Как только мы получили поручение на проверку, на следующий день мы приступили. Никакой задержки со стороны министерства не было. Получили поручение, на следующий день вышли на проверку".

Глава МОЗ заявил, что не имеет функций правоохранительных органов для проверки "по горячим следам".

"То, о чем вы говорите "по горячим следам" – это оперативно-следственные мероприятия, которые проводят исключительно правоохранительные органы. Каждый представитель государственного аппарата должен качественно делать свою работу. Если я начну создавать подобие следственных органов в МОЗ, у меня, как говорил мой любимый Булгаков: “В министерстве начнется разруха”. Когда вы меня спрашиваете об обеспечении населения вакцинами — я отвечаю, так как это моя ответственность. Но когда вы говорите о правонарушениях в государстве, за которыми следует уголовное наказание, — для этого есть правоохранительные органы", - заявил Максим Степанов.

Он также прокомментировал слух о том, что премьер Шмыгаль тоже получил дозу подпольной вакцины: "Зная Дениса Анатольевича, мне кажется это невозможным".

Полный текст интервью "Страны" с министром здравоохранения Украины Максимом Степановым о вакцинации и нокдауне можно прочесть по ссылке.