Избранный президент США Джо Байден назначит на должность помощника министра здравоохранения трансгендерную женщину педиатра Рэйчел Левин. Она станет первым официально признанным трансгендерным федеральным чиновником, который утвердит Сенат США.

Об этом пишет The Washington Post.

"Доктор Рэйчел Левин обеспечит устойчивое лидерство и необходимый опыт, чтобы помочь людям преодолеть эту пандемию - независимо от их почтового индекса, расы, религии, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или инвалидности - и удовлетворит потребности общественного здравоохранения нашей страны в этот критический момент и в будущем", - цитирует издательство заявление Байдена.

Сейчас Рейчел Левин занимает пост министра здравоохранения Пенсильвании, ранее была генеральным врачом штата. Она - одна из немногих государственных чиновников США, которые являются открытыми транссексуалами.

"Избранный президент Байден на протяжении всей своей кампании заявлял, что его администрация будет представлять Америку. Сегодня он ясно дал понять, что трансгендеры являются важной частью нашей страны", - прокомментировала назначениеМара Кейслинг, исполнительный директор Национального центра трансгендерного равенства.

Напомним, представитель Демократической партии Сара Макбрайд стала первым в истории США трансгендером, который получит место в сенате.

Также сообщалось, что в октябре 2020 года в Бельгии впервые трансгендер стала вице-премьером.